Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος την αντιπροσωπεία των 25 αγροτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, έστειλε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προς όσους επέλεξαν την αποχή: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης Μητσοτάκη:

Πρόσκληση για διάλογο: Τόνισε ότι η κυβέρνηση συζητά με όσους έχουν διάθεση για παραγωγική κουβέντα και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να προσέλθει.

Ανασκόπηση & Βελτίωση: Πρότεινε την εξέταση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την εξειδίκευση τοπικών ζητημάτων.

Μέλλον του κλάδου: Ζήτησε μια ευρύτερη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα μέσω της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία ξεκινά άμεσα τις εργασίες της.



Αντιδράσεις & «Εμφύλιος» στα μπλόκα

Η απόφαση ορισμένων εκπροσώπων να παραβρεθούν στη συνάντηση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στους δρόμους.

1. Αποκλεισμοί δρόμων ως «απάντηση»

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνάντησης στο Μαξίμου:

Πλατύκαμπος: Αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας απέκλεισαν την Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας - Βόλου με τρακτέρ.



Αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας απέκλεισαν την Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας - Βόλου με τρακτέρ. Αταλάντη: Έκλεισαν οι παράδρομοι γύρω από τον κόμβο της Σκάλας, με την αστυνομία να προχωρά σε εκτροπές κυκλοφορίας στον άξονα της Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΑΘΕ).

2. Κατηγορίες για «Εφιάλτες» στην Αχαΐα

Ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά δύο μελών της συντονιστικής επιτροπής που πήγαν στο Μαξίμου, κατηγορώντας τους ότι:

Κινήθηκαν μεμονωμένα και υποκινούμενοι κομματικά.

Δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τον εαυτό τους.

Χαρακτήρισαν τη στάση τους ως πράξη «εφιαλτών» που προσπαθεί να διασπάσει την ενότητα του αγώνα.

3. Τελεσίγραφο στον Μπράλο

Στο μπλόκο του Μπράλου, ο εκπρόσωπος Κώστας Ζαρκαδούλας δήλωσε ότι θα ζητηθεί η αποχώρηση του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργου Παλιούρα, από το μπλόκο, λόγω της συμμετοχής του στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.



Το επόμενο ορόσημο: Η σύσκεψη στον Παλαμά

Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στην αυριανή μεγάλη συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (14/01/2026, 13:00) στον Παλαμά Καρδίτσας. Εκεί, εκπρόσωποι από 62 μπλόκα θα αποφασίσουν την κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων, επιμένοντας στο αίτημά τους για μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπό τους δικούς τους όρους (25+10 εκπρόσωποι).

