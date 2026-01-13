Μετά από ημέρες έντασης και αμοιβαίων κατηγοριών, η λίστα των 25 εκπροσώπων οριστικοποιήθηκε. Πρόκειται για στελέχη 14 μπλόκων και οργανώσεων από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη, που επέλεξαν την οδό του διαλόγου.

Η "ακτινογραφία" της συνάντησης

Γεωγραφική κάλυψη: Στη λίστα περιλαμβάνονται ισχυρά ονόματα από τις Σέρρες, την Πέλλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, το Κιάτο και την Ιεράπετρα.

Κτηνοτροφία: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων (Μπαλούκας, Παρλάντζας, Καλόγερος), ειδικά εκείνων που επλήγησαν από τα μέτρα βιοασφάλειας.

Νέοι Αγρότες: Η συμμετοχή νέων ανθρώπων (Παπαθανασίου, Τσίλιας) υπογραμμίζει την ανάγκη για μέλλον στον πρωτογενή τομέα.

Πυρά Μαρινάκη κατά της «μειοψηφίας»

Παρά τη σύγκλιση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κράτησε σκληρή στάση απέναντι σε όσους αρνήθηκαν να προσέλθουν, κάνοντας λόγο για «κομματικά εγκάθετους» που πυρπολούν τον διάλογο. Ξεκαθάρισε δε, πως τα όρια της ανεκτικότητας της κυβέρνησης έχουν εξαντληθεί.

Η λίστα με τους 25 εκπροσώπους των αγροτών που θα δουν τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος, ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντονιστικής Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

