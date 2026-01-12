«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια

Δραματικές εξελίξεις λίγες ώρες πριν το ραντεβού στο Μαξίμου. Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να απέχει από τη συνάντηση της Τρίτης, εξαπολύοντας πυρά κατά της Πανελλήνιας Επιτροπής για απαξιωτική συμπεριφορά.

Το παρασκήνιο της αποχής

Αν και αρχικά οι διαθέσεις στο νησί ήταν θετικές για διάλογο με τον Πρωθυπουργό, το κλίμα ανατράπηκε πλήρως το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη μετά από έντονες διαφωνίες με μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής από την ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να αμφισβήτησαν τη στάση των Κρητών αγροτών.

«Την Κρήτη να την ξεχάσουν»

Κρήτες συνδικαλιστές κάνουν λόγο για «απαξιωτική συμπεριφορά» απέναντι σε έναν κλάδο που προέβη σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Η ρήξη είναι πλέον οριστική, με την Παγκρήτια Επιτροπή να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ευχόμαστε να βγει κάτι καλό, αλλά την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε».

Τι σημαίνει αυτό για την αυριανή συνάντηση

Η απουσία της Κρήτης αποδυναμώνει την εικόνα της «ενιαίας εκπροσώπησης» που επιδίωκε το Μαξίμου, ενώ παράλληλα δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος είναι πλέον βαθιά διχασμένος. Με τη Λάρισα, την Καρδίτσα και την Κρήτη εκτός διαλόγου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί αύριο απέναντι σε ένα περιορισμένο μέτωπο αγροτών, την ώρα που η οργή στην επαρχία ξεχειλίζει.

