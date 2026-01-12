Οριστικό σχίσμα στα μπλόκα: Ποιοι αγρότες λένε «όχι» στον Μητσοτάκη και ποιοι πάνε αύριο στο Μαξίμου

Οριστικό σχίσμα στα μπλόκα: Ποιοι αγρότες λένε «όχι» στον Μητσοτάκη και ποιοι πάνε αύριο στο Μαξίμου

Σε δύο στρατόπεδα χωρίζεται ο αγροτικός κόσμος λίγο πριν την αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ενώ μπλόκα από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και το Κάστρο καταγγέλλουν «εμπαιγμό» και αρνούνται να προσέλθουν, άλλοι 16 σύλλογοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για την Αθήνα.

Το «μπλόκο» των 25+10 παραμένει αμετακίνητο

Οι αγρότες από τη Λάρισα, την Καρδίτσα, το Κάστρο Βοιωτίας και μέρος της Κρήτης διαμηνύουν ότι δεν θα συμμετέχουν στη συνάντηση της Τρίτης 13 Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, έκανε λόγο για «κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο διαχωρισμός σε δύο συναντήσεις στερεί τον απαραίτητο χρόνο για ουσιαστική συζήτηση των αιτημάτων τους.

Η Πανελλαδική Επιτροπή δίνει διορία μέχρι αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου να δεχθεί την αρχική τους πρόταση: Μια ενιαία επιτροπή 25 αγροτών συν 10 εκπροσώπων από τον κτηνοτροφικό, μελισσοκομικό και αλιευτικό κλάδο.

Ποιοι πάνε τελικά στο Μαξίμου

Στον αντίποδα, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια), τις Σέρρες και άλλους 16 συλλόγους ετοιμάζονται κανονικά για το ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 15:00. Οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι διαχωρίζουν τη θέση τους, επιλέγοντας την οδό του διαλόγου έστω και με τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση.

Η στάση της κυβέρνησης

Το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί τις εξελίξεις, επιμένοντας ότι ο στόχος είναι να ακουστούν όλοι, αλλά χωρίς «τελεσίγραφα». Η αυριανή ημέρα θεωρείται ορόσημο: αν η συνάντηση με το ένα κομμάτι των αγροτών δεν αποδώσει καρπούς, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα θεωρείται πλέον βέβαιη.

Διαβάστε ακόμα: Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα – Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα» - Θρίλερ με το αυριανό ραντεβού

