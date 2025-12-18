Τι δείχνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega: 71% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, πτώση για τη ΝΔ, άνοδος Πλεύσης Ελευθερίας και Ελληνικής Λύσης, στήριξη στα αιτήματα των αγροτών.

Εικόνα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικής ρευστότητας καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τα ευρήματα αποτυπώνουν αρνητική αξιολόγηση για την πορεία της χώρας, φθορά της κυβέρνησης, αλλά και αυξημένη αμφισβήτηση συνολικά του πολιτικού συστήματος.

«Προς τη λάθος κατεύθυνση» η χώρα

Στο ερώτημα για τη γενική πορεία της χώρας:

71% των πολιτών απαντά ότι τα πράγματα κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση

24% εκτιμά ότι κινούνται προς τη σωστή

4% απαντά «ούτε το ένα ούτε το άλλο»

Παράλληλα, το 47% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, το 39% ότι παραμένει ίδια και μόλις το 14% ότι έχει βελτιωθεί. Για το μέλλον, σχεδόν ένας στους δύο (49%) προβλέπει επιδείνωση.

Ακρίβεια, θεσμοί και οικονομία στο επίκεντρο

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα για την κοινωνία, ενώ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αρνητικού κλίματος παίζουν και ζητήματα που αφορούν:

τη λειτουργία των θεσμών

τη διαφθορά

την καθημερινότητα των πολιτών

Στους τομείς αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου, η εξωτερική πολιτική συγκεντρώνει τις σχετικά περισσότερες θετικές γνώμες (34%), χωρίς ωστόσο να ανατρέπει τη συνολικά αρνητική εικόνα.

Αρνητική αποτίμηση για κυβέρνηση και πρωθυπουργό

Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική:

72% έχει αρνητική γνώμη

23% έχει θετική

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και για τον πρωθυπουργό:

69% αρνητικές γνώμες

26% θετικές

Αμφισβήτηση και προς την αντιπολίτευση

Υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης καταγράφονται και για την αξιωματική αντιπολίτευση:

81% αρνητικές γνώμες

10% θετικές

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

77% αρνητική αξιολόγηση

15% θετική

Ισχυρή στήριξη στα αιτήματα των αγροτών

Ξεκάθαρη είναι η εικόνα στήριξης προς τις αγροτικές κινητοποιήσεις:

81% θεωρεί τα αιτήματα των αγροτών δίκαια

63% κρίνει δικαιολογημένη τη μορφή κινητοποιήσεων

35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη

Η στήριξη στα αιτήματα καταγράφεται σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, με έντονη παρουσία σε εργαζόμενους, μικρομεσαίους και μεσαία τάξη.

Πρόθεση ψήφου: Πτώση ΝΔ και άνοδος μικρότερων κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει περαιτέρω υποχώρηση, ενώ ενισχυμένα καταγράφονται κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 21%

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

Ελληνική Λύση: 9%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,8%

ΜέΡΑ25: 2,8%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,1%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 0,8%

Σπαρτιάτες: 0,4%

Λοιπά: 3,8%

Αναποφάσιστοι: 9,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 27%

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: 14,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 12,5%

Ελληνική Λύση: 11,6%

ΚΚΕ: 8,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 4,9%

ΜέΡΑ25: 3,6%

Νέα Αριστερά: 2,7%

Νίκη: 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,4%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,1%

Σπαρτιάτες: 0,5%

Λοιπά: 4,6%



Αίτημα πολιτικής αλλαγής

Σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης αποτελεί και το αίτημα πολιτικής αλλαγής:

52% τάσσεται υπέρ πρόωρων εκλογών

46% επιθυμεί την εξάντληση της τετραετίας

