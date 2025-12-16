Σαφή απόσταση από κάθε συζήτηση περί πολιτικής εμπλοκής και δημιουργίας κόμματος παίρνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις δεν τον εκφράζουν και δεν αποτελούν συλλογική του θέση.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, οι οποίες άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για ενδεχόμενη ενεργή παρουσία της στην πολιτική σκηνή. Με ανακοίνωσή τους, μέλη του Συλλόγου υπογραμμίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση, συναίνεση ή συμμετοχή του οργάνου σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για προσωπικές επιλογές που δεν έχουν περάσει από καμία συλλογική διαδικασία ούτε έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, τα μέλη δηλώνουν άγνοια για πρόσωπα, συνεργασίες ή «επιτελεία» που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί δημόσια στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένος στον αρχικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο του: τη συνολική αποκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη και την απόδοση δικαιοσύνης, χωρίς εξαιρέσεις και ανεξαρτήτως θέσης ή αξιώματος. «Η πολιτική δεν μας αφορά», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με έμφαση στο ότι η δράση τους εστιάζει αποκλειστικά στον δικαστικό και κοινωνικό αγώνα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επικείμενη έναρξη της δίκης, με τον Σύλλογο να επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη υπό δύσκολες συνθήκες, κάνοντας λόγο για σοβαρά κενά στην ανάκριση και για προσπάθειες αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζεται έντονη κριτική σε κυβερνητικές παρεμβάσεις και δημόσιες δηλώσεις που –όπως υποστηρίζουν– υπονομεύουν το έργο της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επαναβεβαίωση ότι οι συγγενείς των θυμάτων, παρά τις πιέσεις και τα εμπόδια, θα συνεχίσουν ενωμένοι τον αγώνα τους μέχρι να φωτιστούν πλήρως οι αιτίες και οι ευθύνες που οδήγησαν στην τραγωδία, χωρίς πολιτικές ταμπέλες και χωρίς παρεκκλίσεις από τον σκοπό τους.

