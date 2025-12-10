Έντονος διάλογος και «βαριές» τοποθετήσεις καταγράφηκαν στη σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγη ώρα μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη ροή των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

H συζήτηση του υπουργού με περισσότερους από 60 «γαλάζιους» βουλευτές βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Το κύριο βάρος της κριτικής αφορά:

- τα τεχνικά προβλήματα που συνδέονται με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ

- τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε επικοινωνιακά η κυβέρνηση τις καθυστερημένες πληρωμές

Το παρασκήνιο της σύσκεψης

Ο κ. Τσιάρας φέρεται να υπογράμμισε πως «τερματίζονται όλα όσα μας εξέθεσαν» και πως η κυβέρνηση προχωρά σε «μεγάλη μεταρρύθμιση».

Ωστόσο, ο προκάτοχός του, Μάκης Βορίδης, εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας:

«Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Σκληρή ήταν και η στάση πολλών βουλευτών της περιφέρειας.

Ο Χρήστος Μπουκώρος ανέφερε πως οι εξηγήσεις του υπουργού είναι «πολύ γραφειοκρατικές» και δύσκολα γίνονται κατανοητές από τους αγρότες, ενώ συμπλήρωσε ότι «στη Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά».

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η Ζέττα Μακρή, η οποία είπε:

«Αν πάω, κύριε υπουργέ, να πω στους αγρότες αυτά που μας είπατε, δεν θα προλάβω να πω μία λέξη».

Η παρουσία των βουλευτών από την Κρήτη

Από την Κρήτη, στη σύσκεψη παρευρίσκεται μόνο ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ένα από τα νεότερα μέλη της Βουλής.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης συμμετέχει μέσω Zoom και έως τώρα δεν έχει κάνει παρέμβαση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης κυβέρνησης–αγροτών

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξετάζεται η πραγματοποίηση συνάντησης τη Δευτέρα ανάμεσα σε εκπροσώπους των αγροτών —εφόσον συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή μέσα στο Σαββατοκύριακο— και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον η αντιπροσωπεία των αγροτών θεωρηθεί πλήρως αντιπροσωπευτική.

