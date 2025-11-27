# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Νέα κατάθεση «φωτιά» περιπλέκει τη θέση της Εύας Καϊλή στο Qatargate

Μια νέα μαρτυρία που ήρθε στο φως από τις βελγικές δικαστικές αρχές φαίνεται να ανατρέπει βασικούς άξονες της υπερασπιστικής γραμμής της Εύας Καϊλή στην υπόθεση Qatargate. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Soir, πωλήτρια διαμερίσματος στις Βρυξέλλες κατέθεσε ότι παρέλαβε 100.000 ευρώ σε μετρητά, παρουσία της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κατάθεση περιγράφει τη στιγμή της συναλλαγής, υποστηρίζοντας ότι το ποσό παραδόθηκε από την Καϊλή και τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, για την αγορά ακινήτου που επρόκειτο να αποτελέσει κοινή τους κατοικία. Αν επιβεβαιωθεί, το στοιχείο αυτό ενισχύει – σύμφωνα με τον εισαγγελέα – τις ενδείξεις περί ξεπλύματος χρήματος, καθώς μέρος των μετρητών ενδέχεται να συνδέεται με τα χρήματα που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι της τον Δεκέμβριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι τότε η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου είχε βρει πάνω από 900.000 ευρώ σε μετρητά, στα πλαίσια της έρευνας για φερόμενες πρακτικές διαφθοράς υπέρ του Κατάρ και άλλων τρίτων χωρών. Η Καϊλή, η οποία παραμένει κατηγορούμενη για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Ο Τζιόρτζι, από την πλευρά του, είχε ήδη ανακαλέσει παλαιότερες ομολογίες, υποστηρίζοντας πως δόθηκαν υπό πίεση.

Η νέα μαρτυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς – σύμφωνα με το δημοσίευμα – αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι τα μετρητά που βρέθηκαν δεν ανήκαν στην ίδια την πρώην ευρωβουλευτή. Εφόσον μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για αγορά ακινήτου, αυτό ενισχύει το αφήγημα της εισαγγελίας περί οργανωμένης διακίνησης χρηματικών ποσών.

Το επόμενο διάστημα, η κατάθεση της πωλήτριας αναμένεται να αξιολογηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο των Βρυξελλών, το οποίο θα εξετάσει τη νομιμότητα και το εύρος της έρευνας. Οι αγορεύσεις που έρχονται θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της πολύκροτης υπόθεσης, που εξακολουθεί να απασχολεί το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.

