Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ζωής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ανθρώπινο και πολιτικό αποτύπωμα που ξεπερνούσε τον θεσμικό του ρόλο. Τρία ήταν τα σταθερά σημεία της ζωής του: η Αίγινα, οι άτυπες πολιτικές ζυμώσεις με στενούς συνεργάτες και η αφοσίωση του στην ΑΕΚ.

Η ιδιαίτερη σχέση με την Αίγινα – Ένας τόπος που έγινε «δεύτερο σπίτι»

Η πρώτη του επαφή με το νησί ήρθε τη δεκαετία του 1970, όταν ως πολιτικός μηχανικός ανέλαβε την κατασκευή του Κέντρου Υγείας Αίγινας. Η εμπλοκή του σε αυτό το έργο έμελλε να αποτελέσει την αρχή μιας σχέσης ζωής.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο στενός φίλος του Σπύρος Λυκούδης του ζήτησε να τον βοηθήσει να χτίσει εξοχικό στο νησί. Ο Φλαμπουράρης όχι μόνο δέχτηκε, αλλά βρέθηκε ξανά στην Αίγινα για μεγάλο διάστημα, δένοντας με την τοπική κοινωνία και αγαπώντας πραγματικά το νησί.

Το πέτρινο σπίτι που απέκτησε στη Ράχη Μοσχονά εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την οικογένειά του και τους φίλους του. Ήταν ο χώρος που κάθε καλοκαίρι γέμιζε με χαμόγελα, συζητήσεις και μεγάλες παρέες, ένας τόπος όπου η πολιτική και η προσωπική ζωή συναντιούνταν αβίαστα.

Η «παρέα της Αίγινας» – Ένα άτυπο κέντρο πολιτικών ζυμώσεων

Κατά τη διάρκεια της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία, η Αίγινα απέκτησε έναν ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα από ανεπίσημες συναντήσεις, κουβέντες και ανεπιτήδευτες συζητήσεις, διαμορφώθηκαν πολιτικές σκέψεις και στρατηγικές που επηρέασαν την πορεία του κόμματος.

Η λεγόμενη «παρέα της Αίγινας» περιελάμβανε στενούς συνεργάτες και πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάνης Βαρουφάκης –που επίσης διαθέτει σπίτι στο νησί– η Θεανώ Φωτίου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χρήστος Σπίρτζης και ο Παύλος Πολάκης.

Παρότι δεν είχε θεσμικό ρόλο, η επιρροή της ομάδας ήταν ισχυρή. Το εξοχικό του Φλαμπουράρη λειτουργούσε ως τόπος όπου καλλιεργούνταν εμπιστοσύνη, σχέσεις και πολιτικές κατευθύνσεις. Μετά το 2016, η συνοχή της παρέας φέρεται να άρχισε να μειώνεται λόγω εσωτερικών αντιθέσεων και αλλαγών στην πολιτική ισορροπία του κόμματος.

Το πάθος του για την ΑΕΚ – Μια σχέση ζωής

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν γνωστός για την έντονη αγάπη του προς την ΑΕΚ. Βρισκόταν συχνά στις εξέδρες όταν του το επέτρεπε το πρόγραμμά του, ενώ ως υπουργός Επικρατείας είχε συμβάλει θεσμικά σε διαδικασίες που επέτρεψαν την ολοκλήρωση του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή του:

«Η ΑΕΚ δικαιούται γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα το χτίσει.»

Το 2016 ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ τον τίμησε για τη συμβολή του, αναγνωρίζοντας την αφοσίωσή του στην ομάδα.

Στη χθεσινή της ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, υπογραμμίζοντας ότι ο Φλαμπουράρης υπήρξε πιστός φίλος της ομάδας και σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια ανέγερσης του γηπέδου. «Η Οικογένεια της ΑΕΚ δεν θα τον ξεχάσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

