Δένδιας: Ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας η επέκταση των χωρικών υδάτων

Μια ιστορική στιγμή για την Πατρίδα μας: Η Ελλάδα μεγαλώνει με την ψήφιση του νομοσχεδίου για επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων, μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου, με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Περαιτέρω, επισημαίνει πως με οδηγό το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, διατηρούμε το αναφαίρετο δικαίωμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων και στις άλλες περιοχές της επικράτειας.

A historical moment for our country. Following the adoption, with a substantial majority of of votes in favour, of the draft law regarding the extension of Greece's territorial waters in the Ionian islands, and the Ionian Sea up to Cape Tainaron, Greece is expanding. (1/2)