Έβρος: Αλλαγή στάσης της Τουρκίας - Αδειάζουν τα σύνορα από πρόσφυγες και μετανάστες

Εξελίξεις προκάλεσε στην τουρκική πλευρά των συνόρων στον Έβρο η συμφωνία για εκεχειρία στην Συρία μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν που ανακοινώθηκε χθες στη Μόσχα.



Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ανδριανούπολη, Αρ. Φερεντίνου, η Τουρκία προχώρησε στο κλείσιμο της συνοριακής πύλης στο Παζάρ Κουλέ, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της πίεσης στα ελληνοτουρκικά σύνορα.



Επίσης, όπως συμπλήρωσε, η τουρκική υπηρεσία μετανάστευσης διαμηνύει στους πρόσφυγες και μετανάστες ότι μπορούν να μεταβούν με λεωφορείο πίσω στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στις χώρες προέλευσής τους.



Παράλληλα, ηνταποκρίτρια της Deutsche Welle στην περιοχή ανήρτησε φωτογραφίες δείχνοντας περάσματα στον Έβρο γεμάτα με κοσμο πριν ώρες και τελείως άδεια σήμερα το πρωί.



Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής υπήρξε ένας ακόμα γύρος έντασης εστα σύνορα στις Καστανιές του Έβρου, καθώς πρόσφυγες και μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού να προσπαθούν να το αποτρέψουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων αλλά και πετώντας νερό με την «Αύρα».

Many refugees/migrants have been on the Turkish-Greek border for days. They have endured a week in the cold, without shelter. Violent scenes have been playing out at one major border crossing. But some still insist on staying and say they’ll wait for Europe to let them cross. pic.twitter.com/CzGOfYVsoa