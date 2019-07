Η Ελλάδα έχει ανακάμψει αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα νικηθεί – Ο ξένος Τύπος για τις εκλογές

Στην άκρη του γκρεμού πριν από τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα έχει ανακάμψει. Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, πιθανώς θα νικηθεί από τον συντηρητικό Κυριάκο Μητσοτάκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής», γράφει η γαλλική Les Echos σε κύριο άρθρο του Ζακ Ιμπέρ Ροντιέ με τίτλο: «Ελληνικό παράδοξο».

«Το "Grexit" είναι ένας μακρινός εφιάλτης. Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε. Η χώρα έχει ακόμη και ένα πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. « Last but not least »: Μετά από οκτώ χρόνια οικονομικής εξάρτησης, η Ελλάδα βγήκε από την εποπτεία του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και των Βρυξελλών, το 2018. Επετεύχθη επίσης, συμφωνία για το όνομα της Μακεδονίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία, που αν και αμφισβητήθηκε, υιοθετήθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο. Και όμως τέσσερα χρόνια μετά την έλευση στην εξουσία στην Αθήνα, ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα χάσουν τις πρόωρες εκλογές την Κυριακή, προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού του συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, γόνου εξάλλου, μιας ελληνικής πολιτικής δυναστείας» τονίζει η γαλλική εφημερίδα.

«Οι εξηγήσεις για την εκλογική ήττα του Τσίπρα»

«Οι εξηγήσεις για την εκλογική ήττα του Τσίπρα είναι πολλές» γράφει η Les Echos: Ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού του σώματος δεν του συγχώρησε τη μεταστροφή του το 2015, όταν, προκειμένου να μην έρθει σε αντίθεση με τους πιστωτές της Ελλάδας, αποδέχτηκε ένα σχέδιο λιτότητας. Τα περισσότερα κοινωνικά μέτρα των τελευταίων μηνών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού, ήρθαν πολύ αργά και δεν ήταν αρκετά.

Επειδή ο Τσίπρας έχει σήμερα εγκαταλειφθεί από τη μεσαία τάξη που φορολογήθηκε βαριά αλλά δεν έχει επωφεληθεί - ακόμα; - από την οικονομική ανάκαμψη. Ο αντίπαλός του εμφανίζεται ως φιλελεύθερος υπέρ των φορολογικών μειώσεων και των μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα, που ξεκίνησε ο ίδιος, όταν ήταν υπουργός (2012-2014) στη συντηρητική κυβέρνηση Σαμαρά.

Αλλά η σημερινή του επιτυχία οφείλεται κυρίως στην απόρριψη του Τσίπρα και λιγότερο σε μια θετική ψήφο. Η Αρχαία Ελλάδα έφερε την δημοκρατία στον κόσμο. Η Ελλάδα σήμερα του δίνει ένα πολιτικό μάθημα. Έτσι, ο λαϊκισμός που ενσαρκώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μπόρεσε να καταλάβει την εξουσία καταγγέλλοντας φύρδην μίγδην το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις ελίτ. Αλλά η σκληρή πραγματικότητα, αυτή της εξουσίας, επιβλήθηκε γρήγορα, υπερισχύοντας έναντι των ευχολογίων. Αυτό είναι που κατάλαβε ο Αλέξης Τσίπρας, έστω και αν σήμερα πληρώνει το πολιτικό κόστος.

Το άλλο μάθημα είναι ήδη γνωστό. Όπως συνέβη στη Γερμανία με τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας με τους νόμους του Χαρτζ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Τόνι Μπλερ και τον ορισμό του τρίτου δρόμου, η αριστερά - στην περίπτωση της Ελλάδας, η άκρα Αριστερά - είναι σε θέση να περάσει φιλελεύθερα μέτρα χωρίς να προκαλέσει μεγάλα κοινωνικά κινήματα. Τέλος, τελευταίο μάθημα: η υπερβολική δημαγωγία δεν αποδίδει για πολύ.

Οι εκλογικές ήττες της Ανυπότακτης Γαλλίας ή των Ποδέμος το υπενθυμίζουν. Ο Τσίπρας είναι πιθανόν να ηττηθεί. Αλλά τα μαθήματά του δεν θα ξεχαστούν, απαραιτήτως» αναφέρει η γαλλική εφημερίδα

Le Figaro: «Η αργή προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας»

«Πιεσμένη για να μεταρρυθμιστεί σε πλήρη οικονομική ύφεση, η Ελλάδα δεν άλλαξε τόσο όσο θα έπρεπε. Η πρόοδος είναι εκεί, πραγματική, αλλά μερική και ανεπαρκής για να καταστήσει την οικονομία αυτή, που καταστράφηκε από την πτώχευση του κράτους, μια αγορά της ευρωζώνης ανοικτή και ανταγωνιστική», εκτιμά η γαλλική Le Figaro.

Μεταξύ των επαληθεύσιμων αλλαγών, είναι η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων: σχεδόν 20% λιγότεροι από το 2010, αλλά παραμένουν ανεπαρκώς κατανεμημένοι μεταξύ των υπουργείων που τους χρειάζονται, όπως στο υπουργείο Υγείας και Οικονομικών και εκείνων στα οποία είναι υπεράριθμοι: «Υπάρχουν ακόμα διοικήσεις, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο όπου οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα», αναφέρει στη Figaro ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. «Μένει να οικοδομηθεί μια πολιτική αξιολόγησης για τους δημόσιους υπαλλήλους και ένα σχήμα κινητικότητας, που εξακολουθεί να θεωρείται ως τιμωρία».

Υποστηριζόμενη από Γάλλους αξιωματούχους, η ελληνική διοίκηση έχει δημιουργήσει έναν πλήρη κατάλογο θέσεων εργασίας. Το ελληνικό κράτος γνωρίζει τώρα τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολεί, τις αρμοδιότητες τους και το μισθό που λαμβάνουν.

«Δείκτες στο πράσινο»

Η Figaro γράφει ότι «τρεις βασικοί αριθμοί επιβεβαιώνουν την καλύτερη υγεία της ελληνικής οικονομίας. Οι ξένες επενδύσεις έχουν τριπλασιαστεί από το 2015. Ανήλθαν πέρυσι σε 3,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,8% σε σχέση με το 2017.

«Πέρυσι εγκρίναμε τόσα σχέδια όσα τα προηγούμενα πέντε χρόνια», αναφέρει ο Γρηγόρης Στεργιούλης, πρόεδρος του κυβερνητικού οργανισμού Enterprise Greece. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος επίσης κατέγραψε ρεκόρ επισκεπτών στην Ελλάδα πέρυσι, με 33 εκατομμύρια επισκέπτες.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούσαν το 36% του ΑΕΠ πέρυσι, έναντι 19% το 2009. Μια εκπληκτική απόδοση για μια χώρα όπου λιγότερο από το 2% των εταιρειών είναι πραγματικά εξαγωγείς.

Τέλος, για πρώτη φορά το 2018, ο αριθμός των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, 35.400, υπερέβη τον αριθμό του κλεισίματος επιχειρήσεων, 17.850, ενώ η βιομηχανική παραγωγή εξακολούθησε να αυξάνεται, μειώνοντας σταδιακά την ανεργία».

Συνέντευξη καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου στη Figaro

Συνέντευξη του καθηγητή ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργου Παγουλάτου, με θέμα τις επικείμενες εκλογές δημοσιεύει η Le Figaro.

O κ.Παγουλάτος υποστηρίζει ότι ήταν αναμενόμενη η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες ευρωεκλογές, αλλά όχι με τόσο μεγάλη διαφορά και αναφέρεται σε μία σειρά από λόγους για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την εκλογική γοητεία του: τα τέσσερα χρόνια στην εξουσία προκαλούν φυσιολογική φθορά, οι υπερβολικές υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν, οι διαπραγματεύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου με τεράστιο δημοσιονομικό κόστος που προέκυψε από τους κεφαλαιακούς ελέγχους που επιβλήθηκαν, το κλείσιμο των τραπεζών και την απώλεια 25 δισεκατομμυρίων από τις κρατικές μετοχές στις τράπεζες. «Εκείνη την περίοδο οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν και το κόστος της διαπραγμάτευσης ήταν βαρύ», επισημαίνει ο κ. Παγουλάτος, σημειώνοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των εκλογέων του Ιανουαρίου του 2015 ένιωσε χαμένο, προδομένο, αποθαρρυμένο και ένα άλλο άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν ήθελε αυτό το είδος πολιτικής. Η συμφωνία των Πρεσπών προκάλεσε επίσης σημαντικές απώλειες για την κυβέρνηση συνασπισμού, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Και ο Τσίπρας είχε ήδη απογοητεύσει τους ψηφοφόρους του με τη συμμαχία με τους ΑΝΕΛ (η οποία έληξε μόλις πριν από λίγους μήνες). Τέλος, οι πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι στο Μάτι και η απώλεια εκατοντάδων ζωών αμαύρωσαν σοβαρά την εικόνα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο γιατί θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αλλά και επειδή η κυβέρνηση προσπάθησε να επωφεληθεί πολιτικά. Για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιώργος Παγουλάτος επισημαίνει ότι επωφελήθηκαν από ένα εκλογικό σώμα πολύ απογοητευμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας της αναντιστοιχίας ανάμεσα στις υποσχέσεις και τα αποτελέσματα. Ο επικεφαλής της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολιτικό επίπεδο κατάφερε να πείσει τους ψηφοφόρους ότι είναι αξιόπιστος όσον αφορά στις αγορές, ικανός να προσελκύσει επενδύσεις και να μειώσει τους φόρους για όλες τις κοινωνικές κατηγορίες λόγω των μεταρρυθμίσεων.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στο είδος της αντιπολίτευσης που θα ασκήσει κατά τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παγουλάτος υποστηρίζει ότι είναι ακόμα πολύ νέος και ικανός να έχει μακρύ μέλλον στην πολιτική. Θα διατηρήσει τον έλεγχο του κόμματός του, διότι δεν υπάρχει κάποιος ικανός και διατεθειμένος να τον προκαλέσει στη διαδοχή, αντίθετα με ό,τι συνέβη με όλους τους άλλους Πρωθυπουργούς που ηττήθηκαν κατά το παρελθόν. «Θα προσπαθήσει να οδηγήσει ξανά σε νίκη το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το πραγματικό τεστ θα είναι να μάθουμε τι είδους αντιπολίτευση θα ασκήσει. Αναμένω ότι θα είναι πιο κοντά στη σοσιαλδημοκρατία (...) αλλά νομίζω ότι έχοντας την εμπειρία των τεσσάρων ετών στην κυβέρνηση δεν μπορεί να επιστρέψει σε μία αντιπολίτευση τόσο υπερβολική όσο το 2015. Θέλει να είναι η κύρια δύναμη της κεντροαριστεράς. Όσον αφορά στο Σύριζα που εξελίχθηκε πολύ μαζί του, πρέπει να επανακαθοριστεί από ιδεολογικής απόψεως και να βρει το χώρο του στην καρδιά των κομμάτων της ευρωπαϊκής αριστεράς».

FAZ:Ο Μητσοτάκης υπόσχεται τον ουρανό με τ΄άστρα

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο της για τις εκλογές της Κυριακής στην Ελλάδα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στις αρχές του 2015 ο Τσίπρας εξελέγη με ατζέντα η οποία έβαλλε κατά του πολιτικού κατεστημένου. Απογοήτευσε όμως τους ψηφοφόρους του διότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρθηκε γρήγορα όπως τα παραδοσιακά κόμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το βόλεμα οπαδών του στο δημόσιο. Οι ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη δεν επαληθεύτηκαν. Σε δυο σημεία όμως ο Τσίπρας δεν απέκλινε από τις ιδεολογικές του αρχές: αφενός άφησε σχεδόν απαράλλακτο τον δημόσιο τομέα ο οποίος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και αφετέρου, ως πολέμιος του καπιταλισμού, δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστική βελτίωση του πλαισίου δράσης της ιδιωτικής οικονομίας. Έτσι δεν ενθάρρυνε τις μεγάλες επενδύσεις, κυρίως ξένων επιχειρήσεων, αλλά τις υπονόμευσε ενώ κωλυσιεργούσε και στο πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων.

Αντ΄ αυτού κατά τη διάρκεια της θητείας του η φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών εκτινάχθηκε στο 80% με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μεταφέρονται στο εξωτερικό ή να ωθούνται στην παραοικονομία. Αντί να εκπληρώνει τις επιταγές των δανειστών για δημοσιονομική εξυγίανση μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ο Τσίπρας επένδυε σε όλο και μεγαλύτερους φόρους για λίγους φορολογούμενους.

Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης στο Μακεδονικό;

Στον αντίποδα ο Μητσοτάκης υπόσχεται τον ουρανό με τ΄ άστρα. Θέλει να μειώσει τους φόρους , να άρει τους κεφαλαιακούς ελέγχους και παρόλα αυτά να τηρήσει τους φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό δεν θα λειτουργήσει. Ο Μητσοτάκης φαίνεται όμως να συμμερίζεται την άποψη ότι το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία που με σύνεση και θάρρος πέτυχε ο Τσίπρας. Αυτό θα συνιστούσε πισωγύρισμα για την Ελλάδα και τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ασαφές παραμένει εάν θέλει να το κάνει όντως ή εάν απλώς προσπαθεί να προσελκύσει ψηφοφόρους κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Η συμφωνία θεωρείται ένα από τα λίγα θετικά της θητείας Τσίπρα».

Neue Zürcher Zeitung: Υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης

Στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης εστιάζει δημοσίευμα της ελβετικής Neue Zürcher Zeitung που επισημαίνει ότι οι εκλογές δεν θα κριθούν από τις σημαντικές επιτυχίες του Αλέξη Τσίπρα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά από τα οικονομικά ζητήματα. «[...] Τα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική δεν παίζουν ρόλο στον προεκλογικό αγώνα, ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Ακόμη και στα βόρεια της χώρας, όπου υπήρξαν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις στη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, το θέμα δεν φαίνεται να κρίνει τις εκλογές. Τα οικονομικά προβλήματα είναι εκείνα που ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες και τα οποία εξηγούν την επιθυμία για αλλαγή».

BBC: Πέντε βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εκλογών

«Οι Έλληνες προσέρχονται ξανά στις κάλπες την Κυριακή, μόλις ένα μήνα μετά την συντριβή που υπέστη το κυβερνών κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ από τους συντηρητικούς της Νέας Δημοκρατίας, στις ευρωεκλογές» γράφει το BBC στην ιστοσελίδα του . «Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 44 ετών, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία πριν από έξι χρόνια με μια ρητορική εναντίον της λιτότητας, προκήρυξε πρόωρες εκλογές. Πρόκειται για τις έκτες, κατά σειρά, εκλογές από τότε που ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008 και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Συντηρητικοί οδεύουν προς μια μεγάλη νίκη. Ιδού μερικά από τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εκλογών:

1. Η λιτότητα και οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν

Οι Έλληνες υποστήριξαν το κόμμα του Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2015, ανταποκρινόμενοι στην υπόσχεσή του να τερματίσει τη λιτότητα. Ωστόσο, μόλις βρέθηκε στην εξουσία ο Τσίπρας άρχισε να εφαρμόζει κι αυτός τα επώδυνα μέτρα διάσωσης που επέβαλλε η ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε ένα χαοτικό έτος που σημαδεύτηκε από κλείσιμο τραπεζών και αλλεπάλληλες ψηφοφορίες. Οι 'Έλληνες υπέφεραν πολύ, καθώς μεταξύ του 2008 και του 2016 η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 28% και η αύξηση της ανεργίας έριξε πολλούς Έλληνες στη φτώχεια. Ο αντίκτυπος για τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε δραματικός. Το γεγονός ότι η Ελλάδα 'βγήκε' από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 και η ανάπτυξη έχει πλέον επιστρέψει, αναμφίβολα ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεν στάθηκε ικανό να κάνει την κυβέρνηση πιο δημοφιλή.

2. Οι Έλληνες στρέφονται προς τους συντηρητικούς

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία με μια επιθετική ρητορική εναντίον του κατεστημένου, αλλά έχει απογοητεύσει πολλούς υποστηρικτές του, ειδικά τους νέους. Οι νέοι Έλληνες εναποθέτουν πλέον το μέλλον τους στους συντηρητικούς. Στις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου, το υψηλότερο ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24ετών (30,5%) υποστήριξε το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είχε χάσει την εξουσία από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ο ηλικίας 51 ετών Κ. Μητσοτάκης υπόσχεται χαμηλότερους φόρους, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υπηρεσιών και κάνει σχέδια επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας με τους πιστωτές της Ελλάδας η οποία θα επέτρεπε την επανεπένδυση περισσότερων χρημάτων στη χώρα. Ο Α. Τσίπρας έχει επίσης υποσχεθεί περισσότερες επενδύσεις και πρόσφατα αύξησε τις συντάξεις.

3. ΠΓΔΜ-Ελλάδα: Πώς επιλύθηκε μια διένεξη 27 ετών

Η δημοτικότητα του κ. Τσίπρα υπονομεύθηκε περαιτέρω από μια βαθιά αντιλαϊκή συμφωνία που τερμάτισε μια διένεξη που διαρκούσε τρεις δεκαετίες μεταξύ της Ελλάδας και του βόρειου γείτονα αναφορικά με το όνομα. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο, το ελεγχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ Κοινοβούλιο ενέκρινε μια συμφωνία-ορόσημο για τη μετονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις όμως, τα δύο τρίτα των Ελλήνων απορρίπτουν την συμφωνία αυτή. Ύστερα από τα μαζικά συλλαλητήρια εναντίον της συμφωνίας, ο Μητσοτάκης επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει την λαϊκή δυσαρέσκεια χαρακτηρίζοντας την συμφωνία ως «προδοσία». Η άκρα δεξιά κατήγγειλε κι αυτή τους βουλευτές που υποστήριξαν την συμφωνία ως «προδότες». Ο Μητσοτάκης εμπλέκεται βέβαια προσωπικά σε αυτήν την ιστορία, καθώς η κυβέρνηση του πατέρα του, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε καταρρεύσει το 1993 ακριβώς λόγω της διένεξης για το όνομα.

4. Αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών

Το 2015, η ΕΕ και η Τουρκία υπέγραψαν μια συμφωνία που είχε ως στόχο τον περιορισμό του αριθμού των μεταναστών που έφταναν στην Ελλάδα. Έκτοτε, σημειώθηκε δραματική πτώση του αριθμού των προσφύγων και των μεταναστών που έρχονταν στην Ελλάδα, αν και οι ροές συνεχίζονται είτε μέσω της θαλάσσης είτε μέσω της ξηράς. Μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την υπηρεσία προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR), έχουν έρθει 18.294 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς που διασχίζουν την Τουρκία φεύγουν από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Τόσο η Σάμος όσο και η Λέσβος έχουν επιβαρυνθεί πολύ από την παρουσία των μεταναστών και ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε κέντρα φιλοξενίας και στα δύο νησιά, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την τήρηση της συμφωνίας με την Τουρκία. Συγκεκριμένα στη Σάμο επικρατεί μεγάλος συνωστισμός σε ένα κέντρο που φιλοξενεί περίπου 650 μετανάστες, οι οποίοι ζουν κάτω από άσχημες συνθήκες σε αυτοσχέδια παραπήγματα και σκηνές. Οι κάτοικοι έχουν εξαγριωθεί, οι τουρίστες αποφεύγουν το νησί και εξαιτίας του συνωστισμού το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης απείλησε ότι θα κλείσει το κέντρο. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν διαθέτει κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης και υπόσχεται ότι θα μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που φιλοξενούνται στα κέντρα υποδοχής στα νησιά.

5. Μια καταστροφική πυρκαγιά που προσέλαβε πολιτικές διαστάσεις

Το περασμένο καλοκαίρι, μια θανατηφόρα πυρκαγιά έπληξε το παραθαλάσσιο χωριό Μάτι στην ανατολική ακτή της Ελλάδας - μια περιοχή που δεν απέχει πολύ από την Αθήνα και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες. Η τεράστια πυρκαγιά παγίδευσε τους ανθρώπους στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους, ενώ άλλοι έπεσαν στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τις φλόγες. Πολλοί δεν το κατάφεραν και 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση επέρριψε ευθύνες στην αυθαίρετη δόμηση που παρεμπόδισε την διαφυγή των ανθρώπων που κινδύνευαν, αλλά τις ημέρες που ακολούθησαν την τραγωδία, αποκαλύφθηκε μια σωρεία λαθών από την πλευρά των αρχών. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης ώθησαν τον Μητσοτάκη να ζητήσει την παραίτηση τόσο αυτών που είχαν την πολιτική ευθύνη όσων και εκείνων που είχαν την ευθύνη να οργανώσουν την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. «Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σήμερα και να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα», δήλωνε χαρακτηριστικά. Οι αντιδράσεις του θεωρήθηκαν ευρέως ότι έθεταν στο στόχαστρο τον χειρισμό της κρίσης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος, με τη σειρά του, τον κατηγόρησε ότι προσπαθούσε να καπηλευτεί την τραγωδία. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, απαγγέλθηκαν τελικά κατηγορίες σε βάρος 20 ατόμων για την τραγωδία, μεταξύ των οποίων πολιτικών, αστυνομικών και πυροσβεστών. Μια αναφορά των εισαγγελέων διαπίστωνε ότι «υπήρξε απόλυτη έλλειψη επικοινωνίας, χάος και κατάρρευση του συστήματος» και ότι οι υπεύθυνοι διέπραξαν «ποινικά κολάσιμα σφάλματα και παραλείψεις κατά τη διαχείριση των πυρκαγιών» τονίζει το BBC.

Economist: Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές εάν θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά

«Η πόλη των Σερρών ανήκει στην παλιά Ελλάδα: τακτοποιημένη, παραδοσιακή, πατριωτική. Η πόλη αποτελεί προπύργιο του συντηρητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής του, Κωνσταντίνος Καραμανλής» γράφει το βρετανικό περιοδικό Economist και προσθέτει: «Γι 'αυτό ήταν φυσικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος του κόμματος και ο πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας, να την επιλέξει ως βάση το τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκστρατείας πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αγαπητός εδώ. Τα χειροκροτήματα τον ακολούθησαν γύρω από τις Σέρρες και ήταν γεμάτος με αιτήματα για selfies. Ένας άνδρας έτρεξε από μια καφετέρια για να πιάσει το χέρι του: «Πρωθυπουργέ μου!» Εδώ, κοντά στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για την προσπάθεια να εμποδίσει τη συμφωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Α. Τσίπρα. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετονομάστηκε σε "Βόρεια Μακεδονία" προκειμένου να διευθετηθεί μια μακρόχρονη διαμάχη. Η αλλαγή, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και οι υποστηρικτές του, υπονομεύει την ταυτότητα και την ακεραιότητα της ελληνικής περιοχής της Μακεδονίας. Η συμφωνία, ωστόσο, έχει περάσει πλέον. Κατά την κατάθεση στεφάνου, το πλήθος τραγουδά αυθόρμητα το «Μακεδονία Ξακουστή», ένα στρατιωτικό τραγούδι που συνδέεται με τις ελληνικές αξιώσεις για το όνομα. [..] Είναι ο κ. Μητσοτάκης κατάλληλος για την αποστολή; Η ανάκαμψη της Ελλάδας διαψεύδει το πόσο ευάλωτη είναι η θέση της σε μια οικονομική ύφεση και μια νέα ευρωπαϊκή κρίση χρέους, η οποία μπορεί να οφείλεται στους δημοσιονομικούς θεατρινισμούς της Ιταλίας. Σε αυτό το σκηνικό, η επιστροφή στην εποχή προ Τσίπρα θα ήταν καταστροφική. [...] Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία αυτό το Σαββατοκύριακο. Το κόμμα του ελέγχει ήδη 12 από τις 13 περιφέρεις στην Ελλάδα. Θα έχει πολλά πολιτικά κεφάλαια και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει. [...] Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές εάν θέλει να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Το αν έχει το θάρρος να επιμείνει παραμένει να το δούμε» τονίζει ο Economist.

The Telegraph: Εδραιώνεται η κουλτούρα των start -up επιχειρήσεων ,καθώς η Αθήνα αρχίζει να απομακρύνεται από τον «οικονομικό Αρμαγεδώνα»

«Η κουλτούρα των νεοσύστατων επιχειρήσεων μοιάζει πλέον εδραιωμένη καθώς η Αθήνα αρχίζει να απομακρύνεται από τον "οικονομικό Αρμαγεδδώνα" γράφει η βρετανική Telegraph.

Το «The Cube Athens», εκκολαπτήριο startups επιχειρήσεων, βρίσκεται Αθήνα και όχι στην Καλιφόρνια. Ο τομέας της τεχνολογίας τα πάει εξαιρετικά καλά, υπάρχει τεράστια έλλειψη προγραμματιστών πληροφορικής στην Αθήνα αλλά αναπτύσσονται ραγδαία κέντρα ανάπτυξης λογισμικού για εκπαίδευση όσων ενδιαφέρονται για το χώρο, δήλωσε ο κ. Μεσσίνης, από τους ιδρυτές του The Cube. Η κατάσταση της οικονομίας θα είναι το καθοριστικό ζήτημα στις εκλογές της Κυριακής σε γενικές εκλογές που πιθανόν να οδηγήσουν σε μια ταπεινωτική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και νίκη για τους ανταγωνιστές του της κεντροδεξιάς ΝΔ. Το συνολικό ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί από 28% σε περίπου 18 %. Αλλά η ανάκαμψη είναι ακόμα αδύναμη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αισθητή από όλους τους Έλληνες. Εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από την ανεργία, τις περικοπές συντάξεων και τους φόρους στα ύψη. Μόνο 4 χώρες είδαν τις οικονομίες τους να συρρικνώνονται περισσότερο από αυτήν της Ελλάδας την τελευταία 10ετία: η Λιβύη, η Ισημερινή Γουινέα, η Υεμένη και η Βενεζουέλα. Στη Βαρβάκειο Αγορά, στο κέντρο της Αθήνα, ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη -η αγορά είναι νεκρή, δηλώνει ο Αλί Ασγκάρ που δουλεύει εκεί. Δεν μπορούμε ούτε τα έξοδά μας να καλύψουμε, σημειώνει ο ιχθυοπώλης Γ. Κασιδόκωστας. Και όλα αυτά είναι άσχημα νέα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ έχει υποσχεθεί να μειώσει τους φόρους, να προχωρήσει με τις ιδιωτικοποιήσεις και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Το κατά πόσο η Ελλάδα έχει τα χρήματα για να χρηματοδοτήσει τα εν λόγω σχέδια είναι αμφίβολο, αλλά το μήνυμα βρίσκει απήχηση σε πολλούς ψηφοφόρους. Ωστόσο, ο κ. Μεσσίνης του The Cube λέει ότι θα ψηφίσει υπέρ του κυβερνώντος κόμματος γιατί θέλει σταθερότητα και συνέχεια: δεν τα κατάφεραν και άσχημα, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν, αλλά πιστεύω ότι τώρα οι άνθρωποι χαμογελούν περισσότερο και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, η μακροπρόθεσμη τάση είναι προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης, είμαι πεπεισμένος για αυτό'' γράφει η βρετανική εφημερίδα.

SZ: Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει σε μια νίκη της αριστεράς

«Στις εκλογές της Κυριακής, οι συντηρητικοί μάλλον θα κερδίσουν Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει σε μια νίκη της αριστεράς», γράφει η γερμανική SZ. Ίσως πολλοί Έλληνες είχαν απλώς διαφορετικές προσδοκίες από ένα αριστερό κόμμα, το «Συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς». Πολλοί πίστευαν ότι αυτός ο Πρωθυπουργός απέχει από επαφές με τους πλούσιους στη χώρα. Για παράδειγμα, με τους εφοπλιστές, οι οποίοι σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν πληρώνουν φόρους, αλλά μόνο μια "εθελοντική εισφορά" στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αυστριακή τηλεόραση: Όψη αλλαγής ισχύος καθοδόν

«Την Κυριακή, οι Έλληνες θα ψηφίσουν για μία νέα σύνθεση Κοινοβουλίου. Όψη αλλαγής ισχύος καθοδόν» εκτιμά η αυστριακή τηλεοραση ORF. Η συντηρητική αντιπολίτευση αναμένει την εκλογική της νίκη, ενώ ο αριστερός Τσίπρας αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση. Ο 48χρονος αρχηγός του κόμματος «Ελληνική Λύση»,, ο Κυριάκος Βελόπουλος ελπίζει σε ένα παρόμοιο θαύμα του Ιουλίου, όπως το αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι διατείνεται ότι έχει χειρόγραφες προσωπικές επιστολές του Ιησού. Το εμπόδιο για την είσοδο στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι το εκλογικό όριο του 3%, αν και δεν αποκλείεται να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην πολιτικής ης χώρας, με βάση το αποτελέσματος του πρόσφατου αποτελέσματός του.

topontiki