Ένα κύμα σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζοντας τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης και εισερχόμενο στην πιο επικίνδυνη φάση του το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο διακριτές φάσεις το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου του 2026, φέρνοντας ισχυρές βροχές, χιόνια, κρύο και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, με τον καιρό να θυμίζει χειμώνα πριν την επίσημη έναρξη των πιο κρύων μηνών.

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας: Το Σάββατο

Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα κεντρικά ηπειρωτικά. Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο Ιόνιο, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Θράκη, καθώς και αργότερα στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα ύψη βροχής που αναμένονται στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς θα είναι πολύ μεγάλα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 28/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4, χαρακτηριζόμενο ως «Πολύ Σημαντική» από τη μονάδα Meteo. Οι χάρτες του meteo.gr παρουσιάζουν το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, καθώς και τη θέση του βαρομετρικού χαμηλού και τους ανέμους κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Κυριακή

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία θα εισέλθει στη δεύτερη φάση της, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται σε αυτές τις περιοχές, ενώ αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Βαθμιαία, στα ανατολικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα συνοδεύονται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Το κύμα κακοκαιρίας θα φέρει συνολικά πτώση της θερμοκρασίας, κρύο και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Για την περαιτέρω εξέλιξη της κακοκαιρίας, θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και πλημμυρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, η βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα, για την Παρασκευή, τα ισχυρότερα φαινόμενα προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τις περιοχές κοντά στα όρια με τη βορειοδυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην ευρύτερη αυτή ζώνη, ορισμένα προγνωστικά μοντέλα εκτιμούν ότι τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 χιλιοστά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Δεν αποκλείεται να επηρεαστεί οριακά και η βορειοδυτική Πελοπόννησος. Βροχές θα εκδηλωθούν επίσης στην υπόλοιπη δυτική χώρα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στις δύο τελευταίες περιοχές προς το βράδυ.

Χιονοπτώσεις και θερμοκρασιακή «βουτιά»

Η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια θα προκαλέσει χιονοπτώσεις στα ορεινά σχεδόν ολόκληρης της ηπειρωτικής χώρας. Ακόμη και στα βουνά της Αττικής αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να φτάσει έως τους 10 βαθμούς, υποδηλώνοντας σημαντική πτώση.

Ο Δεκέμβριος, μάλιστα, αναμένεται να κάνει ποδαρικό με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές της χώρας θα θυμίζουν περισσότερο Ιανουάριο, προμηνύοντας έναν ιδιαίτερα ψυχρό μήνα. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, συνοδευόμενη από το κρύο που θα φέρουν οι ψυχρές αέριες μάζες.

Γενίκευση βροχών και θυελλώδεις άνεμοι

Το Σάββατο, οι βροχές θα γενικευτούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, καλύπτοντας την περιοχή από την Ήπειρο έως τη δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, έντονες βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα βορειοανατολικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Προς το βράδυ του Σαββάτου, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ενταθούν στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θυελλώδεις άνεμοι θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, με αναφορές για έως και 10 μποφόρ στα πελάγη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στα ανατολικά, ενισχύοντας το αίσθημα του κρύου και δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν έντονα χειμώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis