Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2026, και αύριο Δευτέρα, 2α Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, προβλέπονται έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και η ανατολική νησιωτική χώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα.

Η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, δεν καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο που είχε εκδοθεί το Σάββατο.

Ο άστατος καιρός θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα, 2α Νοεμβρίου 2026. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα περιλαμβάνουν βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στις προαναφερθείσες περιοχές.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα την Κυριακή

Για σήμερα Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2026, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πιο συγκεκριμένα, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα έντονα φαινόμενα προβλέπονται έως αργά τη νύχτα. Η κατάσταση του καιρού παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, 2α Νοεμβρίου 2026, οι ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Η μετατόπιση των φαινομένων απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, από το απόγευμα της Δευτέρας. Οι πολίτες των εν λόγω περιοχών θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Ετοιμότητα πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιακά εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας.

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να βρίσκονται όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα με τις ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες. Τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Τα μέτρα αυτά αφορούν την προστασία από κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Για μια γενική εικόνα σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΜΥ, ενώ το παρόν Έκτακτο Δελτίο αναμένεται να ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos