Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Το πρώτο κύμα προκαλεί ήδη βροχές και καταιγίδες που κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ από την Τρίτη ένα νέο σύστημα θα επιφέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών θα συνεχιστεί, με το σκηνικό να αποκτά πιο έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα

Η μεταβολή του καιρού ξεκίνησε με νοτιάδες και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ήδη, ισχυρές καταιγίδες έχουν εκδηλωθεί στο βόρειο Ιόνιο, με επίκεντρο την Κέρκυρα, καθώς και στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μετεωρολογικός σταθμός στη βόρεια Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις ώρες.

Η ζώνη των καταιγίδων έχει επεκταθεί έως την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, επηρεάζοντας επίσης τη Λευκάδα, και κινείται σταδιακά ανατολικότερα. Έως το μεσημέρι, αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου. Μια γραμμή καταιγίδων από το νότιο Ιόνιο αναμένεται να κινηθεί προς τη Δυτική Πελοπόννησο, φέρνοντας τοπικά έντονα φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα αποκτήσουν ακραία χαρακτηριστικά.

Επέκταση της κακοκαιρίας σε ανατολικές περιοχές και Αττική

Από το μεσημέρι, το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες, προτού κινηθεί προς το Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική, με την πρόγνωση να τοποθετεί την ολοκλήρωση της διέλευσης των καταιγίδων από τον Πειραιά έως τις 21:00. Πρόσκαιρη καταιγίδα δεν αποκλείεται στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

Στη Μακεδονία, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα ενταθούν από το μεσημέρι και θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Περισσότερες βροχοπτώσεις προβλέπονται στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Αντίθετα, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η ανατολική Κρήτη δεν αναμένεται να επηρεαστούν από το πρώτο κύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ηπιότερα σε σύγκριση με εκείνα της Κυριακής, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Η «ψυχρή εισβολή» από την Τρίτη: Πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση ανέμων

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται από την Τρίτη, όταν ένα νέο σύστημα θα προσεγγίσει τη χώρα από τα βόρεια, αλλάζοντας αισθητά τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, το νέο σύστημα που θα ακολουθήσει θα έχει περισσότερο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν σημαντικά, με τις ριπές να ενδέχεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά. Η πτώση θα γίνει ακόμη πιο έντονη την Τετάρτη, οπότε η ψυχρότερη αέρια μάζα θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας.

Χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο

Το φθινοπωρινό σκηνικό θα διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, με τους βοριάδες να παραμένουν ισχυροί, φτάνοντας τα 8 και ενδεχομένως τα 9 μποφόρ. Μάλιστα, την Τετάρτη οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ. Το νέο σύστημα θα φέρει επίσης χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Τα περισσότερα φαινόμενα από το νέο σύστημα αναμένονται στο Αιγαίο, με την Εύβοια, τις Σποράδες και την Κρήτη να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που θα δεχθούν αξιόλογες βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη, η Κρήτη ενδέχεται να δεχτεί σημαντικά ύψη βροχής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader