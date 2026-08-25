Πάνω από 35.000 θάνατοι στην Ευρώπη λόγω των καυσώνων του καλοκαιριού

Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, καθώς η ήπειρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τέσσερις διαδοχικούς και πρωτοφανείς καύσωνες. Ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά και αφορούν μόλις περίπου τις μισές χώρες της Ευρώπης. Αρκετά κράτη δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τα δεδομένα του Αυγούστου, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή για το σύνολο του καλοκαιριού.

Ο βαρύς απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των 35.000 επιπλέον θανάτων που καταγράφηκαν στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι αποτελεί μια αρχική εκτίμηση, καθώς τα δεδομένα δεν έχουν οριστικοποιηθεί για όλες τις χώρες. Ειδικότερα, τα στοιχεία αφορούν περίπου τις μισές χώρες της Ευρώπης, ενώ αρκετά κράτη δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως τα δεδομένα που αφορούν τον μήνα Αύγουστο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, μόνο σε τρεις χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι επιπλέον θάνατοι ξεπερνούν ήδη τις 25.000. Οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή για το σύνολο της θερινής περιόδου.

Η επέλαση των ακραίων θερμοκρασιών

Από τον Μάιο, η δυτική Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα ακραίας ζέστης, τα οποία κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ σε εκατοντάδες μετεωρολογικούς σταθμούς. Αυτή η πρωτοφανής κατάσταση οδήγησε σε τέσσερις συνεχόμενους καύσωνες που δοκίμασαν τις αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών.

Στη Γερμανία, τα ρεκόρ θερμοκρασιών έπεφταν επί τρεις συνεχόμενες ημέρες στα τέλη Ιουνίου, με 46 μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40°C. Αντίστοιχα, στην Ισπανία, ο υδράργυρος παρέμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα πάνω από τους 42°C, ενώ η Γαλλία κατέγραψε την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία στην ιστορία της.

Οι χώρες με το βαρύτερο τίμημα

Το βαρύτερο τίμημα από τους φετινούς καύσωνες καταγράφεται μέχρι στιγμής στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 14.000 θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη σημειώθηκαν στη χώρα από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Αυγούστου. Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων που έπληξαν τη χώρα.

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός και στην Ισπανία. Τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας του Ινστιτούτου Υγείας Carlos III δείχνουν ότι 4.947 θάνατοι μπορούν να αποδοθούν στη ζέστη από τον Μάιο μέχρι αυτή την εβδομάδα. Το έτος 2026 γίνεται έτσι η χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στη χώρα για θανάτους που σχετίζονται με υψηλές θερμοκρασίες, ξεπερνώντας τους 4.520 θανάτους που είχαν καταγραφεί το 2022.

Η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση τέτοιων ακραίων φαινομένων. Η σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των έντονων καυσώνων γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές στην ανθρώπινη υγεία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αριθμοί των θανάτων αποτελούν εκτιμήσεις, καθώς η ακραία ζέστη σπάνια αναγράφεται ως άμεση αιτία θανάτου στα πιστοποιητικά. Συνήθως, η υψηλή θερμοκρασία επιδεινώνει ήδη υπάρχουσες παθήσεις, κυρίως καρδιαγγειακές και αναπνευστικές. Ως εκ τούτου, ο θάνατος καταγράφεται τελικά ως αποτέλεσμα εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου ή νεφρικής ανεπάρκειας, καθιστώντας δύσκολη την άμεση στατιστική καταγραφή των θυμάτων της ζέστης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis