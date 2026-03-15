Η είδηση που ανατρέπει το ανοιξιάτικο σκηνικό του Μαρτίου 2026 έρχεται από τον διευθυντή της ΕΜΥ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο καιρός «αγριεύει» απότομα από την Τρίτη 17 Μαρτίου, με ένα νέο βαρομετρικό σύστημα να φέρνει βουτιά του υδραργύρου, ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: Τι μας περιμένει

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα έχει διάρκεια και ένταση:

Θυελλώδεις Άνεμοι: Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. Βουτιά της Θερμοκρασίας: Η πτώση θα είναι αισθητή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στις νότιες περιοχές της χώρας.

Η πτώση θα είναι αισθητή, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στις νότιες περιοχές της χώρας. Χιόνια: Θα σημειωθούν αξιόλογες χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, θυμίζοντας βαρυχειμωνιά στα μεγάλα υψόμετρα.

Αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με… pic.twitter.com/biFxFXI7wp — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Το χρονοδιάγραμμα της επιδείνωσης ανά ημέρα

Η ΕΜΥ εξέδωσε αναλυτική πρόγνωση για την εξέλιξη των φαινομένων:

Τρίτη 17/03: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.



Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Τετάρτη 18/03: Επέκταση των φαινομένων στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τους βοριάδες στο βόρειο Αιγαίο να αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Επέκταση των φαινομένων στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τους βοριάδες στο βόρειο Αιγαίο να αγγίζουν τα 8 μποφόρ. Πέμπτη 19/03: Η κορύφωση της κακοκαιρίας. Βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, με την θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση και το Αιγαίο να «χορεύει» στους ρυθμούς των 8-9 μποφόρ.

Πότε θα δούμε βελτίωση;

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο μέχρι και την Παρασκευή. Ωστόσο, υπάρχει φως στο τούνελ, καθώς αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, επιτρέποντας μια μικρή ανάσα πριν το Πάσχα.

