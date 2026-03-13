Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τον υδράργυρο να παραμένει σταθερός μεταξύ 16 και 19 βαθμών Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Παρά την ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Πρόγνωση ανά περιοχή

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά έως και τα 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, φτάνοντας τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, με ένταση 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με τα εσωτερικά της Ηπείρου να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί από 2 έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά έως και τα 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την Κρήτη να παρουσιάζει αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου στη νότια Κρήτη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα, και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με τα βόρεια να είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά, τη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η ανοιξιάτικη διάθεση του καιρού συνεχίζεται, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε ήπια επίπεδα για την εποχή. Αν και οι πρόσκαιρες νεφώσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τοπικών βροχών, η γενική εικόνα παραμένει θετική για τους λάτρεις των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο αξίζουν προσοχή, κυρίως για τους ναυτιλόμενους.

