Ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται να αλλάξει δραματικά την επόμενη εβδομάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να κυριαρχούν στο σκηνικό. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φθινοπωρινό σκηνικό θα επικρατήσει από την Πέμπτη και μετά, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως την δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο προσκήνιο

Τόσο ο Θοδωρής Κολυδάς όσο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνουν ότι οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες μέχρι το Σαββατοκύριακο, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16-18 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά έως και 19 βαθμούς στα νότια της χώρας.

Από την Πέμπτη, όμως, αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με οργανωμένα συστήματα να φέρνουν αξιόλογες βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, όπου οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Κυριακή. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ.

Αφρικανική σκόνη και ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Η κακοκαιρία που έρχεται από την Αφρική δεν φέρνει μόνο βροχοπτώσεις, αλλά και αφρικανική σκόνη, η οποία θα επηρεάσει κυρίως την Κύπρο και τα νοτιοανατολικά τμήματα της Ελλάδας. Παρόλο που οι συγκεντρώσεις θα είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες περιόδους, η παρουσία της σκόνης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα του αέρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα παρατηρηθεί αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία θα οδηγήσει σε «μεσημβρινή κυκλοφορία», δηλαδή σε περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «από την Τρίτη και μετά μπαίνουμε σε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις».

✅ Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την "απαραίτητη" ψύχρα (ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και… pic.twitter.com/dGuHvizzM3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 12, 2026

Προετοιμασία και προστασία

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επερχόμενη κακοκαιρία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις βροχοπτώσεις όσο και την αφρικανική σκόνη. Ειδικά στις περιοχές όπου αναμένονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις, είναι σημαντικό να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Η αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης μπορεί να επηρεάσει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, και συνεπώς συνιστάται στους πολίτες αυτών των κατηγοριών να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Αντίδραση των αρχών

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το επικείμενο κύμα κακοκαιρίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις καιρού και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους. Η συνεργασία και η συμμόρφωση με τις οδηγίες είναι κρίσιμες για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επερχόμενη κακοκαιρία έρχεται σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες παρέμεναν σχετικά ήπιες, δημιουργώντας μια απότομη μετάβαση σε φθινοπωρινές καταστάσεις. Η συνδυασμένη επίδραση των ισχυρών βροχοπτώσεων και της αφρικανικής σκόνης καθιστά την προετοιμασία και την επαγρύπνηση ζωτικής σημασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες πρέπει να είναι ενήμεροι και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για να διασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια.

