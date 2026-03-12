Ο Καιρός το Πάσχα 2026: Η πρώτη εκτίμηση για τη Μεγάλη Εβδομάδα – Μεταξύ καύσωνα και βροχών

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα στατιστική προσέγγιση σχετικά με τον καιρό που αναμένονται το Πάσχα του 2026, αναλύοντας δεδομένα από το 1991 έως το 2025. Η συγκεκριμένη ημερομηνία, 12 Απριλίου, είναι η Κυριακή του Πάσχα για φέτος και η ανάλυση επικεντρώνεται σε δύο βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους: τη μέγιστη θερμοκρασία και την πιθανότητα βροχής, κυρίως για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Καντερές αναφέρει: «Μέσα στη δίνη των μεγάλων διεθνών εξελίξεων, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και σε κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους περισσότερους: τον καιρό της Κυριακής του Πάσχα».

Καιρικές συνθήκες στην Αθήνα

Στην Αθήνα, η μέση μέγιστη θερμοκρασία για τις 12 Απριλίου ανέρχεται στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι:

- Σε 21 από τα 35 χρόνια, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς. - Σε 9 χρόνια, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες.

Η πιο υψηλή θερμοκρασία σημειώθηκε το 2018, φτάνοντας τους 27 βαθμούς, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Καλαμάτα και το Μεσολόγγι, οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 28°C και 29°C αντίστοιχα. Αντίθετα, το 1992 καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία, με μόλις 11 βαθμούς, την οποία συνόδευαν βροχοπτώσεις.

Καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει παρόμοια εικόνα, αν και γενικά οι θερμοκρασίες είναι ελαφρώς πιο δροσερές. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την ημέρα αυτή βρίσκεται περίπου στους 18 βαθμούς Κελσίου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

- Σε 18 από τα 35 χρόνια, η θερμοκρασία ξεπέρασε τη μέση τιμή. - Σε 11 χρόνια, οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε ήταν το 2024 με 27°C, ενώ οι Σέρρες έφτασαν στους 31°C. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία καταγράφηκε το 2002, με 11 βαθμούς και εκτενείς βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιθανότητα βροχής

Αναφορικά με τις βροχές, οι στατιστικές δείχνουν ότι αυτές δεν είναι συχνές την Κυριακή του Πάσχα. Στην Αθήνα, βροχή έχει σημειωθεί σε 6 χρόνια, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε βροχή σε 8 χρόνια. Αυτό υποδηλώνει ότι οι πιθανότητες για καλό καιρό είναι αρκετά υψηλές, αν και, όπως αναφέρεται, κάθε χρονιά μπορεί να φέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η ανάλυση δεν αποτελεί πραγματική πρόγνωση για το φετινό Πάσχα, αλλά μια στατιστική προσέγγιση βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα.

Η ανάλυση του Νίκου Καντερέ προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στις πιθανές καιρικές συνθήκες για το Πάσχα του 2026, με σημαντικά δεδομένα που βοηθούν στην κατανόηση του καιρού που μπορούμε να περιμένουμε. Ενώ οι θερμοκρασίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές για τις περισσότερες χρονιές, η πιθανότητα βροχής παραμένει χαμηλή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της γιορτής.

