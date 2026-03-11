Αλλαγές στον καιρό προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα με την είσοδο βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας που θα επηρεάσουν τη χώρα.

Ανοιξιάτικο διάλειμμα καλοκαιρίας

Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη αναφέρει ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ήπιες, προσφέροντας ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα καλοκαιρίας. Αυτή η ήρεμη κατάσταση οφείλεται σε έναν αντικυκλώνα που εμποδίζει την καταιγίδα, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές ομίχλες και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί και να πλησιάσει τα κανονικά επίπεδα της εποχής. Σε πολλές περιοχές, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου, με τα δυτικά να φτάνουν πιθανώς ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Ερχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Από την επόμενη εβδομάδα, όμως, αυτή η ήπια κατάσταση φαίνεται να αλλάζει καθώς ο αντικυκλωνικός καιρός θα αρχίσει να εξασθενεί. Αυτό θα επιτρέψει την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, γεγονός που θα φέρει πιο άστατο και βροχερό καιρό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά τις 18 του μήνα, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές πιθανόν να υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Η αναμενόμενη αλλαγή στο καιρικό σκηνικό είναι σημαντική, καθώς οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις βροχές και την πτώση θερμοκρασίας. Είναι χρήσιμο να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις για να είναι ενήμεροι και έτοιμοι για τις επικείμενες αλλαγές.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Γενικά αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πότε επιστρέφουν οι βροχές