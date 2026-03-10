Ο καιρός στη χώρα μας για την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, θα είναι γενικά αίθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να παραμείνουν ως επί το πλείστον σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η σημερινή μέρα προβλέπεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 19 βαθμούς Κελσίου τοπικά, κυρίως στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα βόρεια, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 18 βαθμών.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, κάτι που συνιστά προσοχή κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές βορειοανατολικές κατευθύνσεις, φθάνοντας τα 3 έως 5 μποφόρ, και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

Ο καιρός στη χώρα μας έως και το Σάββατο θα διατηρηθεί γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος. Την Τρίτη και την Τετάρτη επικρατεί κατά κανόνα αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 9, 2026

Περιφερειακές συνθήκες

Στην περιοχή της Αττικής, οι κάτοικοι θα απολαύσουν γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι συνθήκες θα είναι παρόμοιες, με θερμοκρασίες από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ανέμους 3 μποφόρ.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φθάνουν 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 με 7 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, φθάνοντας τοπικά έως 6 μποφόρ στα κεντρικά και νότια το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος, προβλέπει ότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και ανοιξιάτικος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το Σάββατο, ενδέχεται να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και βόρεια. Από την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται πιο αξιόλογες αλλά πρόσκαιρες βροχές.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, υποδεικνύει ότι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας μεταξύ 16 και 19 βαθμών Κελσίου.

Αέρια και καιρικές συνθήκες

Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ANT1, προσθέτει με χαρακτηριστικό ύφος: «Ο βοριάς τα μποφόρ τα κατεβάζει, η λιακάδα τους βαθμούς ανεβάζει και η άνοιξη μας πλησιάζει». Αυτό το σχόλιο υπογραμμίζει τη σταδιακή μετάβαση της χώρας σε πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.

Οι προηγούμενες ημέρες χαρακτηρίστηκαν από τις ψυχρές αέριες μάζες που επικράτησαν, αλλά η τρέχουσα πρόγνωση δείχνει ότι η χώρα μας εισέρχεται σε μια περίοδο με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Με την άνοιξη να πλησιάζει, οι πολίτες στην Ελλάδα ανακουφίζονται από την πρόσφατη ψυχρή περίοδο. Η ηλιοφάνεια και η άνοδος της θερμοκρασίας προσφέρουν μια ευκαιρία για εξωτερικές δραστηριότητες και αναψυχή. Ωστόσο, η προσοχή πρέπει να παραμείνει υψηλή, ειδικά στα ορεινά όπου οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν απρόβλεπτα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

