Η εβδομάδα ξεκινά με σημαντικές αλλαγές στον καιρό, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το φαινόμενο θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ σε άλλες περιοχές ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Επικράτεια και περιοχές με τοπικές βροχές

Οι τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως για τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, με τις νεφώσεις να αυξάνονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι περιοχές αυτές θα αντιμετωπίσουν βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι ή το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε πολλά σημεία, κάτι που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οδηγοί.

Η Μακεδονία και η Θράκη θα δουν νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία με τοπικές βροχές, ενώ οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν με ένταση 3 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Διαστήματα ηλιοφάνειας στις υπόλοιπες περιοχές

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα έχουν πιο ήπιο καιρό με διαστήματα ηλιοφάνειας, παρά τις κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος αναμένεται να έχουν λίγες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τοπικά στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Προοπτική καιρού για τις επόμενες ημέρες

Για την Τρίτη, 10 Μαρτίου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις ίδιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς το απόγευμα. Η Τετάρτη 11 Μαρτίου θα φέρει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει με ήπιες καιρικές συνθήκες. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι καιρικές συνθήκες αυτές φαίνεται να διατηρούνται σταθερές μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου, με την πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας τη σχετικά χαμηλή για την εποχή.

Η τρέχουσα πρόγνωση καιρού υποδηλώνει μια έντονη αλλά σύντομη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η συνδυασμένη παρουσία βροχών και ανέμων σε ορισμένα σημεία αναμένεται να επηρεάσει τις καθημερινές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις ενημερώσεις της ΕΜΥ και να προσαρμόζουμε τις κινήσεις μας ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες περιοχές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-03-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 έως 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Καιρός: Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.

Ορατότητα: Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς. Στις νότιες θαλάσσιες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-03-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Ορατότητα: Τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά 2 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

