Καταστάσεις καιρικών φαινομένων σήμερα, 6 Μαρτίου

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο καιρός αναμένεται να είναι άστατος σε πολλές περιοχές της χώρας, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους. Σήμερα, Παρασκευή, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες, ενώ οι ασθενείς τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους το πρωί στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Το απόγευμα, οι βροχές θα επηρεάσουν και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Καιρικές συνθήκες ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη Στη Μακεδονία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά από βόρειες κατευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θα γίνουν μεταβλητοί το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία να έχει ελάχιστες θερμοκρασίες 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Ιόνιο και Δυτική Πελοπόννησος Στα νησιά του Ιονίου, καθώς και στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν γρήγορα και το απόγευμα στη Δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αναμένονται ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, με θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Στη Θεσσαλία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στις άλλες περιοχές θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι νεφώσεις θα φέρουν τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες θα σταματήσουν γρήγορα και θα υπάρξει ηλιοφάνεια. Στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Αττική Στην Αττική, ο καιρός θα είναι με λίγες νεφώσεις, που θα είναι παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Προβλέψεις για το Σάββατο 7 Μαρτίου και Κυριακή 8 Μαρτίου

Για το Σάββατο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βόρειες διευθύνσεις, με θερμοκρασία που θα κυμαίνεται από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, και οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει άστατος, με περιοχές να επηρεάζονται από βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα στις περιοχές που αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα. Η προστασία από τις καιρικές συνθήκες είναι απαραίτητη, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά ήπιες, αλλά οι άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

