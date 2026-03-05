Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, παρουσιάζει ιδιαίτερη αστάθεια με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές βροχές και την εμφάνιση αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι ανοιξιάτικες συνθήκες θα επικρατήσουν αρχικά, με ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές ώρες, θα πυκνώσουν οι νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα βόρεια

Από το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας. Στα ορεινά των βόρειων περιοχών, θα σημειωθούν λίγα χιόνια κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη τοπικά θα φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασιακά δεδομένα

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών. Στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος, αν και από το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα.

Αφρικανική σκόνη στη Δυτική Μεσόγειο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο, αναμένεται νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο. Αυτή η μεταφορά σκόνης προβλέπεται να επηρεάσει την περιοχή και να φτάσει μέχρι και τη Μεγάλη Βρετανία τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας ενδεχόμενα προβλήματα στην ατμόσφαιρα και την ορατότητα.

Αναλυτική πρόγνωση κατά περιοχές

Μακεδονία και Θράκη Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος Στις περιοχές αυτές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, φέρνοντας βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αν και από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, φέρνοντας τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο και το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-03-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα κεντρικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, όπου θα επανέρθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

