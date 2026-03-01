Με την έναρξη του Μαρτίου, ο καιρός στην Ελλάδα παίρνει μια ήπια τροπή, προσφέροντας σταθερές καιρικές συνθήκες και καθαρές ουρανούς. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολλυδά, οι πρώτες μέρες του μήνα θα χαρακτηρίζονται από θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Θερμοκρασίες στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, με μια σταθεροποίηση να αναμένεται γύρω στους 14-15 βαθμούς στη συνέχεια. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς έντονες ψυχρές εισβολές. Οι συνθήκες αυτές θα επιτρέψουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Παρόμοιο κλίμα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα, ενώ την Πέμπτη προβλέπεται ασθενής βροχόπτωση, χωρίς όμως σημαντικά καιρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση στις Κυκλάδες

Στις Κυκλάδες, ο ήλιος θα κυριαρχεί τις περισσότερες ημέρες, με ελάχιστες νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν βροχές. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 14 έως 16 βαθμούς το μεσημέρι και από 9 έως 11 βαθμούς τη νύχτα, που είναι φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία.

Ευνοϊκές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες

Η ήπια αυτή καιρική κατάσταση ευνοεί τις υπαίθριες δραστηριότητες και δίνει μια ανάσα από τα πιο άστατα καιρικά σχέδια του χειμώνα. Η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος συμβάλλει στην καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορισμό της δυναμικής για εκτεταμένες βροχές.

Συμπέρασμα μετεωρολόγου

«Ο Μάρτης ξεκινά ήρεμα, χωρίς να επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό του ‘γδάρτη’,» σημειώνει ο Θοδωρής Κολλυδάς, προσθέτοντας: «Εύχομαι σε όλους έναν καλό μήνα, με υγεία και αισιόδοξες προοπτικές για την άνοιξη που έρχεται.»

