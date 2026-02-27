Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζεται από συννεφιά και τοπικές βροχές, καθώς και από μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι νεφώσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν σε μέτριες προς ισχυρές εντάσεις.

Ο καιρός ανά περιοχή

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Παρόμοια καιρικά φαινόμενα αναμένονται και στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, όπου οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές, όπως η κεντρική Μακεδονία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά, οι δυτικές Κυκλάδες και η Κρήτη, οι νεφώσεις θα είναι διάσπαρτες αλλά κατά διαστήματα αυξημένες.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά της χώρας, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, παγετός θα σημειωθεί το πρωί, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς αλλά και τους πεζούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά τμήματα θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νότια θα φτάνουν έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, κάτι που θα επηρεάσει ενδεχομένως την ακτοπλοϊκή σύνδεση ορισμένων νησιών.

Καιρικά φαινόμενα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες. Ο άνεμος θα πνέει από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες, με ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους έντασης 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ειδική πρόγνωση για τα νησιά

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στις ανατολικές Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με τοπικές αυξήσεις στους 16 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τις βόρειες περιοχές να έχουν λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Γενικές τάσεις και προειδοποιήσεις

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός τονίζει ότι οι ανοιξιάτικες λιακάδες των προηγούμενων ημερών, σε συνδυασμό με τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, μπορεί να ξεγελάσουν στο ντύσιμο, διατηρώντας τις ιώσεις σε έξαρση. Η περιορισμένη ορατότητα που θα επικρατήσει στις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς.

Οι κάτοικοι των περιοχών όπου αναμένονται βροχοπτώσεις καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε δρόμους που γίνονται ολισθηροί μετά από βροχή. Επίσης, η αυξημένη ένταση των ανέμων στο Αιγαίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, γι' αυτό οι επιβάτες πλοίων καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την κατάσταση των δρομολογίων.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

