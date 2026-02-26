Μετά το σύντομο ανοιξιάτικο διάλειμμα που απολαύσαμε τις τελευταίες ημέρες, ο καιρός ετοιμάζεται για μια θεαματική στροφή. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι ο Φλεβάρης θα μας αποχαιρετήσει με ήπιες συνθήκες, όμως ο ερχομός του νέου μήνα φαίνεται πως θα δικαιώσει τη λαϊκή ρήση, φέρνοντας μαζί του το γνώριμο χειμωνιάτικο πρόσωπο που έλειψε το τελευταίο διάστημα.

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η μετάβαση από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς ένα πιο κρύο σκηνικό θα γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα και επεκτείνοντας τα φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα. Οι νοτιάδες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή θα δώσουν τη θέση τους σε ψυχρότερες αέριες μάζες.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, διαμορφώνεται ως εξής για το επόμενο διάστημα:

Το τέλος του Φλεβάρη: Οι τελευταίες ημέρες του μήνα θα διατηρήσουν μια σχετική ζεστασιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν και οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν από τα δυτικά.

Η είσοδος του Μαρτίου: Με την έλευση του Μαρτίου, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, επαναφέροντας τον υδράργυρο σε επίπεδα πιο συμβατά με το ημερολόγιο.

Βροχές και καταιγίδες: Το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής θα είναι οι τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Πότε θα νιώσουμε το πραγματικό κρύο

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς ο Μάρτης φαίνεται διατεθειμένος να δείξει τα δόντια του από το πρώτο κιόλας δεκαήμερο. Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, αλλά διαφαίνεται από τα προγνωστικά μοντέλα, είναι η πιθανότητα για πιο έντονα φαινόμενα και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, καθώς οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στις απότομες εναλλαγές, καθώς η μετάβαση από τους 18-20 βαθμούς σε μονοψήφια νούμερα μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις. Ο «Μάρτης γδάρτης» φαίνεται πως θα κάνει την εμφάνισή του με τη μορφή ενός ψυχρού μετώπου που θα σαρώσει τη χώρα, θυμίζοντάς μας ότι ο χειμώνας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Οι πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν για ένα πιο «βαρύ» σκηνικό από την επόμενη εβδομάδα, ειδικά όσοι προγραμματίζουν εξορμήσεις ή αγροτικές εργασίες που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.

