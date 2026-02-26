Τυπικά ανοιξιάτικος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, με ελαφρά άνοδο της θερμοκρασίας και κυρίως βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων δείχνει ότι οι τοπικές νεφώσεις δεν θα συνοδευτούν από αξιόλογες βροχοπτώσεις, διατηρώντας μια ήρεμη και ευχάριστη εικόνα για την εποχή.

Πρόγνωση θερμοκρασίας και ανέμων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα που θυμίζουν την άνοιξη, με τις περισσότερες περιοχές να βλέπουν θερμοκρασίες γύρω στους 14-16 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και νότια της χώρας, οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τοπικά τους 17-18 βαθμούς. Αντίθετα, στα βορειοανατολικά, η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς, φτάνοντας τους 11-13 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι ριπές θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα βιώσει ανάλογες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες μεταξύ 3 και 14 βαθμών Κελσίου και βόρειους ανέμους.

Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά και Τάσου Αρνιακού

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επιβεβαιώνει την εικόνα του τυπικά ανοιξιάτικου καιρού, επισημαίνοντας ότι οι εναλλαγές στον καιρό θα είναι ήπιες και ότι οι διακυμάνσεις στη νέφωση δεν πρόκειται να φέρουν σημαντικές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση του, ο υετός παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με μόνο μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής προς το τέλος της περιόδου.

Αντίστοιχα, ο Τάσος Αρνιακός υπενθυμίζει την λαϊκή ρήση «Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίζει πάλι άνοιξη μυρίζει», επιβεβαιώνοντας ότι ο ήπιος καιρός θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι άνεμοι, όπως παρατηρεί, θα είναι κυρίως ήπιοι έως μέτριοι, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά ή θυελλώδη φαινόμενα.

Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει μια περίοδο με μικρές εναλλαγές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της…

Περιφερειακή πρόγνωση

Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα, πιθανώς φέρνοντας ασθενείς τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, και από το απόγευμα θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 5 έως 7 μποφόρ.

Καιρός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά χωρίς έντονες βροχοπτώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι θα κυμαίνονται από 3 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 14 βαθμών, με βόρειους ανέμους να πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Συνολικά, η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες, που θυμίζουν άνοιξη, με τους μετεωρολόγους να αναμένουν ότι αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), την Εύβοια και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

