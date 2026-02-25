Η σημερινή ημερομηνία, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, επιφυλάσσει έναν καιρό που φέρνει την άνοιξη λίγο πιο κοντά, με αρκετά ενδιαφέροντα φαινόμενα να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Enikos και το Newsbeast, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, όμως κάποιες περιοχές θα βιώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανοιξιάτικος καιρός με τοπικές βροχές

Η μέρα ξεκινά με έναν ανοιξιάτικο τόνο, καθώς η γενική εικόνα του καιρού σε όλη τη χώρα είναι αισιόδοξη με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, οι περιοχές των Σποράδων, της Εύβοιας, της Κρήτης και της ανατολικής νησιωτικής χώρας αναμένεται να δεχτούν τοπικές βροχές, κυρίως κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη, οι βροχές θα είναι πιο έντονες κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά το πρωί, με την ηπειρωτική χώρα να καλύπτεται από τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση μπορεί να φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μικρή πτώση να σημειώνεται στα ανατολικά. Στα βόρεια, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσουν τους 15 με 17 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη πιο ευχάριστες, αγγίζοντας τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα στις περιοχές της Ελλάδας

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς, με τη δυτική Μακεδονία να είναι 3 με 4 βαθμούς ψυχρότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα κυμαίνονται από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι νεφώσεις θα είναι τοπικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί, μεταβαλλόμενοι σε βόρειους, με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία εδώ θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι νεφελώδης με τοπικές βροχές και την πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ τοπικά. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 9 έως 18 βαθμούς.

Κεντρικές πόλεις: Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται σχεδόν αίθριος με βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ, εξασθενούμενους σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Στα νότια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε ακόμα: Καθαρά Δευτέρα και καιρός: «Ούριος άνεμος» για χαρταετό και ηλιοφάνεια – Τι να περιμένετε τις επόμενες μέρες