Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα καιρικό σκηνικό που παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ Κυριακής και Καθαράς Δευτέρας. Ενώ η Κυριακή σηματοδοτείται από χειμωνιάτικες συνθήκες, η Καθαρά Δευτέρα υπόσχεται ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, ιδανική για εξωτερικές δραστηριότητες και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Κυριακή: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Η Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026, χαρακτηρίζεται από χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι βροχερός με τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά έως 7 μποφόρ.

Επιπλέον, η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, ενισχύοντας το αίσθημα του κρύου, ιδιαίτερα στα βόρεια ηπειρωτικά όπου σημειώνεται παγετός τις πρωινές ώρες. Στα ορεινά, αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις, προσδίδοντας στη χειμερινή εικόνα.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο περιλαμβάνουν τη Θράκη, τα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα: Ηλιοφάνεια και ασθενείς άνεμοι

Η Καθαρά Δευτέρα έρχεται να αλλάξει το σκηνικό, προσφέροντας ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για τον εορτασμό της ημέρας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με περιορισμένα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με την έντασή τους να μειώνεται βαθμιαία από το μεσημέρι.

Η ηλιοφάνεια που προβλέπεται για την Καθαρά Δευτέρα, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες, όπως το πέταγμα του χαρταετού. Ο ήπιος καιρός αναμένεται να ενθαρρύνει την έξοδο των πολιτών στις υπαίθριες περιοχές, κάνοντας την ημέρα μια πραγματική γιορτή της φύσης.

Προετοιμασία και προσοχή στους ανέμους

Παρά τις θετικές προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα, η Κυριακή απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες δραστηριότητες και τις μετακινήσεις. Οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές και τα πελάγη.

Για όσους σχεδιάζουν να βγουν στη φύση την Καθαρά Δευτέρα, είναι καλό να έχουν υπόψη τους το ενδεχόμενο ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Η προετοιμασία για την ημέρα μπορεί να περιλαμβάνει ελαφριά ενδυμασία, καθώς και εξοπλισμό για το πέταγμα του χαρταετού.

Η εναλλαγή του καιρού από την Κυριακή στην Καθαρά Δευτέρα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής φύσης του ελληνικού κλίματος. Ενώ η Κυριακή μπορεί να θυμίζει χειμώνα, η Καθαρά Δευτέρα προσφέρει μια ανάσα άνοιξης, έτοιμη να υποδεχτεί τους πολίτες σε μια ημέρα χαλάρωσης και διασκέδασης.

