Έντονη μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν διαδοχικά περιοχές από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ οι νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πλήξουν το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι οι εξής:

Η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα δεχτούν έντονες βροχοπτώσεις μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής.

Η υπόλοιπη Πελοπόννησος θα επηρεαστεί μέχρι αργά το απόγευμα.

Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα δουν τα φαινόμενα να διαρκούν από το απόγευμα της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και στην Εύβοια, θα παρατηρηθούν πρόσκαιρες καταιγίδες από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τα Δωδεκάνησα θα δεχτούν καταιγίδες το Σάββατο από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, που θα φτάσουν ένταση έως 8 μποφόρ, αναμένεται να επικρατήσουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο καθώς και στη Θράκη μέχρι τις βραδινές ώρες της Παρασκευής.

Χάρτες από το Meteo

Σύμφωνα με το Meteo, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, η διέλευση ενός οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού. Αναμένονται εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές.

Κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι βροχές και οι καταιγίδες επηρέασαν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικά τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικράτησαν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι χάρτες του Meteo δείχνουν εκτιμώμενο υετό τριών ωρών κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, μεταξύ 05:00 και 08:00, με βέλη που υποδεικνύουν τη διεύθυνση και την ένταση των ανέμων.

Εξέλιξη φαινομένων

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα της Πελοποννήσου, οι καταιγίδες πιθανώς να είναι εξαιρετικά έντονες.

Με δεδομένες τις συνθήκες, οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες προγνώσεις και οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

