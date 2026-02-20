Έναρξη κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε προειδοποίηση για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτεί την έναρξη ενός έντονου καιρικού φαινομένου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν το βόρειο τμήμα του Ιονίου, όπως την Κέρκυρα, τα Διαπόντια νησιά και τους Παξούς, καθώς και την Ήπειρο, όπου οι βροχές θα ξεκινήσουν από τις πρώτες ώρες της ημέρας και θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι. Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και η δυτική Στερεά θα δεχτούν βροχοπτώσεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Εξάπλωση των φαινομένων και πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί μόνο στις προαναφερόμενες περιοχές. Η δυτική και νότια Πελοπόννησος θα βιώσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από τις απογευματινές ώρες.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, οι βροχοπτώσεις θα είναι πρόσκαιρες, ξεκινώντας νωρίς το βράδυ και συνεχίζοντας μέχρι αργά τη νύχτα. Τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα επηρεαστούν επίσης, με τις βροχές να αρχίζουν από νωρίς το βράδυ.

Βελτίωση από την Καθαρά Δευτέρα

Παρά την ένταση των φαινομένων, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Καθαρά Δευτέρα. Η ΕΜΥ αναφέρει ότι αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με τη σταδιακή υποχώρηση των βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Οι άνεμοι, που θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές, θα αρχίσουν να εξασθενούν, επιτρέποντας μια πιο ήπια καιρική κατάσταση.

Προετοιμασία και μέτρα προστασίας

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της κακοκαιρίας και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπονται πιο έντονα. Προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, κυρίως σε περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις, όπου η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη και οι δρόμοι ολισθηροί.

Η κακοκαιρία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Συμπεράσματα

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ελλάδα αυτή την περίοδο επιβεβαιώνει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων. Αν και η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από την Καθαρά Δευτέρα, η προσοχή και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητες για την ασφαλή διαχείριση της κακοκαιρίας.

