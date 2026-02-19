Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου έως και το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από θυελλώδεις νοτιάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Οι περιοχές που θα πληγούν την Παρασκευή (20/02)

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος: Ισχυρά φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Υπόλοιπο Ιόνιο και Δυτική Στερεά: Βροχές και καταιγίδες από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Επιδείνωση από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Έντονα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες.

Αττική, Εύβοια και Ανατολική Στερεά: Πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα.

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου: Έναρξη φαινομένων από νωρίς το βράδυ.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας το Σάββατο (21/02)

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας πριν αρχίσει να υποχωρεί.

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ΒΑ Αιγαίο: Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα.



Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Ισχυρές βροχές μέχρι το μεσημέρι.



Ισχυρές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Δωδεκάνησα: Καταιγίδες από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.

Θυελλώδεις άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 7 και τοπικά 8 μποφόρ, επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και στη συνέχεια το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή λόγω των νοτιάδων, ωστόσο το Σάββατο αναμένεται πτώση του υδραργύρου καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες.

Διαβάστε ακόμα: Έκτακτο Δελτίο: Η κακοκαιρία πλήττει την Αττική – Σε επιφυλακή «Red Code» τέσσερις περιφέρειες αύριο