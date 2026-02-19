Ο καιρός την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 θα διατηρηθεί αρχικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αποτελώντας την πρόσκαιρη ύφεση πριν από την επερχόμενη κακοκαιρία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της ΕΜΥ, από το μεσημέρι αναμένεται μεταβολή του σκηνικού στα δυτικά, η οποία θα αποτελέσει τον προάγγελο του ψυχρού μετώπου που θα επηρεάσει το τριήμερο της Αποκριάς.

Αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο βαθμιαία οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, ενισχυόμενοι σταδιακά στα πελάγη.

Δυτική Ελλάδα: Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες τη νύχτα στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Αττική & Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Αρχικά ασθενείς, αλλά από το βράδυ στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασίες: Στα ηπειρωτικά θα κυμανθούν από 14 έως 17 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξουν τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού το τριήμερο της Αποκριάς

Η έλευση ενός δυναμικού ψυχρού μετώπου από την Παρασκευή αναμένεται να χωρίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε δύο φάσεις, με την κακοκαιρία να κορυφώνεται το Σάββατο.

Παρασκευή: Βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν γρήγορα σε όλη την επικράτεια, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας.



Βροχές και καταιγίδες θα επεκταθούν γρήγορα σε όλη την επικράτεια, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Σάββατο: Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα (Αιγαίο, Θράκη, Εύβοια), με θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 8-9 μποφόρ.



Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα (Αιγαίο, Θράκη, Εύβοια), με θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 8-9 μποφόρ. Κυριακή της Αποκριάς: Προβλέπεται σταδιακή βελτίωση. Οι μεγάλες παρελάσεις σε Πάτρα και Ξάνθη αναμένεται να διεξαχθούν χωρίς βροχοπτώσεις, με εξαίρεση την Κρήτη όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αυριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας . Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Η κορύφωση του τριημέρου θα συνοδευτεί από πλήρη αποκατάσταση των καιρικών συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Ηλιοφάνεια : Θα επικρατήσει σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, επιτρέποντας το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.



: Θα επικρατήσει σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, επιτρέποντας το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει άνοδο, ειδικά στα δυτικά τμήματα.



Θα σημειώσει άνοδο, ειδικά στα δυτικά τμήματα. Άνεμοι: Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ.

