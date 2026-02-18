Με την Αποκριά και την Καθαρά Δευτέρα να πλησιάζουν, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για ένα «διπλό» πρόσωπο του καιρού. Ένα ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει με ηλιοφάνεια αλλά και ενισχυμένους βοριάδες.

Παρασκευή & Σάββατο: Το ψυχρό μέτωπο

Από το πρωί της Παρασκευής (20/02/2026), ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση, ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενος σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα:

Φαινόμενα: Αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Περιοχές: Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Άνεμοι: Την Παρασκευή θα πνέουν νοτιάδες έως 8 μποφόρ, ενώ το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες ίδιας έντασης στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο.

Αττική: Προβλέπονται φυσιολογικές βροχές το βράδυ της Παρασκευής και το απόγευμα/βράδυ του Σαββάτου.

Κυριακή της Αποκριάς & Καθαρά Δευτέρα: Ηλιοφάνεια με βοριάδες

Το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, αν και το κρύο θα είναι αισθητό:

Κυριακή (22/02): Βελτιωμένος καιρός σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Μοναδική εξαίρεση η Κρήτη (ειδικά το Ρέθυμνο), όπου αναμένονται τοπικές ψιχάλες.

Καθαρά Δευτέρα (23/02): Προβλέπεται ηλιοφάνεια παντού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Άνεμοι: Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τον χαρταετό, αλλά απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα (περίπου 14-17°C το μεσημέρι), με αρκετό κρύο ωστόσο νωρίς το πρωί.

Μετά το τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει αίθριος για αρκετές ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία για μια παρατεταμένη περίοδο καλοκαιρίας.

