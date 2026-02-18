Με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ ισχυρούς ανέμους, την πτώση της θερμοκρασίας και τις τοπικές βροχές εξελίσσεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου. Αν και αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση αύριο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή.

Πού πνέουν θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για ανέμους που κατά τόπους θα αγγίξουν επίπεδα θύελλας:

Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα: Βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 9 με 10, και τοπικά έως 11 μποφόρ, επηρεάζουν τα παράκτια της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Νότιο Αιγαίο: Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο πνέουν άνεμοι 9 έως 10 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία: Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση για βροχές και χιονοπτώσεις

Τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, οπότε και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ορεινά: Χιονοπτώσεις σημειώνονται στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

???? Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.

✅Την Πέμπτη ο καιρός… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 17, 2026

Η πορεία προς την Καθαρά Δευτέρα: Νέα επιδείνωση την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η ανάπαυλα του καιρού θα είναι σύντομη:

Πέμπτη (19/02): Αισθητή βελτίωση με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 17-18 βαθμούς στα νότια.

Παρασκευή (20/02): Νέα μεταβολή από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Σαββατοκύριακο: Επικράτηση βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς.

Καθαρά Δευτέρα: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αίθριο αλλά ψυχρό καιρό, με τις μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C, επιτρέποντας το πέταγμα του χαρταετού.

