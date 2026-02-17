Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα ηρεμίας στα μέσα της εβδομάδας, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει ξανά, με μια νέα διαταραχή να επηρεάζει τη χώρα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η αστάθεια θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του προσεχούς Σαββατοκύριακου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικά φαινόμενα.

Η πορεία προς το τριήμερο: Ηρεμία πριν την αστάθεια

Πριν την έλευση του νέου βαρομετρικού χαμηλού, η χώρα θα βιώσει ένα διήμερο βελτιωμένων συνθηκών.

Τετάρτη 18/02: Τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν, με τις βροχές να περιορίζονται στο Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.



Νέα κακοκαιρία την Παρασκευή και το Σάββατο

Το σκηνικό ανατρέπεται από την Παρασκευή, καθώς ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων θα σαρώσει τη χώρα.

Παρασκευή 20/02: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ θα πνέουν ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ.

Κυριακή και Καθαρά Δευτέρα: Ψύχρα και τοπικές βροχές

Η κορύφωση του κρύου αναμένεται την Κυριακή, ενώ τα Κούλουμα θα έχουν «χειμωνιάτικο» χαρακτήρα.

Κυριακή 22/02: Θα είναι η ψυχρότερη ημέρα της εβδομάδας με πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C. Αναμένονται τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια, καθώς και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Καθαρά Δευτέρα 23/02: Η πρώτη εκτίμηση δείχνει έναν σχετικά ήπιο αλλά ψυχρό καιρό. Θα υπάρχουν εναλλαγές νεφώσεων με ηλιοφάνεια, ενώ πιθανές τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το κεντρικό/νότιο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές για την εποχή, δυσκολεύοντας το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Οι θερμοκρασίες στις μεγάλες πόλεις (Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα)

Οι μέσες τιμές που αναμένονται για την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας στις πέντε μεγαλύτερες πόλεις είναι οι εξής:

Αθήνα: 16°C

Θεσσαλονίκη: 14°C

Πάτρα: 16°C

Ηράκλειο: 16°C

Λάρισα: 16°C

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, λόγω της απόστασης των ημερών, τα δεδομένα θα επανεκτιμηθούν, καθώς η κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων μπορεί να παρουσιάσει αλλαγές.

