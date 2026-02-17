Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Επικίνδυνα φαινόμενα με 10 μποφόρ και καταιγίδες – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η κρατική μηχανή, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, επικαιροποιώντας το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Η κακοκαιρία αναμένεται να σφυροκοπήσει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα αγγίξουν επίπεδα θύελλας, φτάνοντας τα 10 μποφόρ σε πολλές θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Ο χάρτης των επικίνδυνων φαινομένων

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα έντονα φαινόμενα θα εξελιχθούν σε κύματα, επηρεάζοντας διαφορετικά τμήματα της χώρας από σήμερα το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ήπειρος και Δυτική Στερεά: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος: Έντονα φαινόμενα έως και τις απογευματινές ώρες.

Κρήτη: Κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού έως το απόγευμα.

Κυκλάδες: Πρόσκαιρη επιδείνωση στα νοτιότερα νησιά το απόγευμα.

Νησιά Βορείου/Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ: Συναγερμός στις θάλασσες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ακραίων ανέμων που θα πνέουν, καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις και προκαλώντας πιθανά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα: Δυτικοί άνεμοι 7-9 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 10 μποφόρ.

Δυτικοί άνεμοι 7-9 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 10 μποφόρ. Νότιο Αιγαίο και Κρήτη: Δυτικοί 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση στα 9-10 μποφόρ από το βράδυ έως το πρωί της Τετάρτης.

Δυτικοί 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση στα 9-10 μποφόρ από το βράδυ έως το πρωί της Τετάρτης. Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη): Βορειοδυτικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ από σήμερα το βράδυ.

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας απηύθυνε έκκληση για εγρήγορση, επισημαίνοντας ότι το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για:

Υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών. Τοπικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε ελαφριές κατασκευές λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η πρόγνωση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Παρά την τρέχουσα επιδείνωση, οι μετεωρολόγοι βλέπουν βελτίωση για τις εορταστικές ημέρες. Μετά από ένα νέο σύντομο κύμα κακοκαιρίας την Παρασκευή, ο καιρός φαίνεται πως θα είναι «σύμμαχος» για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Αν και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές το πρωί και το βράδυ, δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα που θα μπορούσαν να χαλάσουν την έξοδο των εκδρομέων.

