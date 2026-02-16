Έκτακτο Δελτίο: Η κακοκαιρία πλήττει την Αττική – Σε επιφυλακή «Red Code» τέσσερις περιφέρειες αύριο

Έντονα καιρικά φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται στην Αττική το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Ωστόσο, η νέα, πιο σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από το βράδυ, θέτοντας σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης τις αρχές.



Η εικόνα της βροχής στην Αττική

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, η βροχή έκανε την εμφάνισή της με ένταση σε:

Δυτικά προάστια: Κορυδαλλό, Άνω Κορυδαλλό, Χαϊδάρι, Ζεφύρι.

Κέντρο και Ανατολικά: Αθήνα, Καισαριανή, Βύρωνα, Κάντζα, Παλλήνη.

Βόρεια: Εκάλη, Δροσιά, Μαλακάσα.



Συναγερμός «Red Code» για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «Red Code» (κόκκινο συναγερμό) τέσσερις μεγάλες περιφέρειες για αύριο Τρίτη, λόγω κινδύνου πλημμυρών και θυελλωδών ανέμων:

Πελοπόννησο

Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Νησιά

Ήπειρο

Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια και την ΕΜΥ, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα φέρει:

Ισχυρές καταιγίδες: Σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου.

Θυελλώδεις ανέμους: Στο Ιόνιο οι ριπές θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ από το βράδυ της Τρίτης.

Αττική: Αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης.



Η πρώτη πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια, οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου) είναι ενθαρρυντικές. Ο καιρός αναμένεται να είναι σύμμαχος για τους εκδρομείς, αν και προβλέπεται περισσότερο κρύο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.



Βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες:

Αποφύγετε τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα (πεζή ή με όχημα).

Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Μην αγγίζετε σωληνώσεις υδραυλικών ή ηλεκτρικές συσκευές κατά τη διάρκεια κεραυνών.

Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο.

Διαβάστε ακόμα: Τσικνοπέμπτη με Βροχές και Καταιγίδες: Διπλή Κακοκαιρία 48 Ωρών «Πολιορκεί» τη Χώρα