Άστατος παραμένει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η εβδομάδα ξεκινά με έντονα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ από αύριο Τρίτη αναμένεται ένα νέο, ταχύτατο αλλά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Γιάννης Καλλιάνος: Προσοχή στην κακοκαιρία της Τρίτης

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια κακοκαιρία «εξπρές» η οποία θα διαρκέσει περίπου 24 έως 36 ώρες, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της αυριανής ημέρας:

Ισχυρές βροχές σε Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανόν σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Θυελλώδεις άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Κίνδυνος πλημμυρών: Λόγω των ήδη κορεσμένων εδαφών από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.



Βελτίωση από την Τετάρτη

Μετά το γρήγορο πέρασμα της κακοκαιρίας, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, η βελτίωση αυτή θα είναι διαρκής, με τις προγνώσεις να δείχνουν καλό καιρό μέχρι και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Η ημέρα της κακοκαιρίας

Η Τρίτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας λόγω του βαθέος βαρομετρικού χαμηλού.

Φαινόμενα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα σε όλη τη χώρα.

Χιόνια: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Θυελλώδεις βορειοδυτικοί στο Ιόνιο (8 μποφόρ) και νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Αισθητή πτώση στα βόρεια και δυτικά (μέγιστη 13-15°C).

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Γρήγορη βελτίωση

Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο με τα φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά.

Φαινόμενα: Λίγες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί (7-8 μποφόρ) στα πελάγη, με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Η άνοιξη επιστρέφει

Μια πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων με άνοδο του υδραργύρου.

Φαινόμενα: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα δυτικά μετά το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Άνεμοι: Θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Σε μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Νέα μεταβολή από τα δυτικά

Η εβδομάδα κλείνει με ένα νέο κύμα βροχών, κυρίως για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Φαινόμενα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά θα επηρεαστούν τα κεντρικά και τα βόρεια με σποραδικές καταιγίδες.

Χιόνια: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Πολύ ισχυροί νότιοι 7-8 μποφόρ, που το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες.

Θερμοκρασία: Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια τμήματα της χώρας.

