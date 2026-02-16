Άστατος παραμένει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η εβδομάδα ξεκινά με έντονα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ από αύριο Τρίτη αναμένεται ένα νέο, ταχύτατο αλλά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.
Η πρόγνωση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Γιάννης Καλλιάνος: Προσοχή στην κακοκαιρία της Τρίτης
Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει τη χώρα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια κακοκαιρία «εξπρές» η οποία θα διαρκέσει περίπου 24 έως 36 ώρες, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της αυριανής ημέρας:
- Ισχυρές βροχές σε Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο.
- Χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανόν σε ημιορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
- Θυελλώδεις άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.
Κίνδυνος πλημμυρών: Λόγω των ήδη κορεσμένων εδαφών από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.
Βελτίωση από την Τετάρτη
Μετά το γρήγορο πέρασμα της κακοκαιρίας, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, η βελτίωση αυτή θα είναι διαρκής, με τις προγνώσεις να δείχνουν καλό καιρό μέχρι και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου: Η ημέρα της κακοκαιρίας
Η Τρίτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας λόγω του βαθέος βαρομετρικού χαμηλού.
- Φαινόμενα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα σε όλη τη χώρα.
- Χιόνια: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
- Άνεμοι: Θυελλώδεις βορειοδυτικοί στο Ιόνιο (8 μποφόρ) και νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Αισθητή πτώση στα βόρεια και δυτικά (μέγιστη 13-15°C).
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου: Γρήγορη βελτίωση
Ο καιρός αλλάζει πρόσωπο με τα φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά.
- Φαινόμενα: Λίγες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
- Άνεμοι: Πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί (7-8 μποφόρ) στα πελάγη, με σταδιακή εξασθένηση.
- Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά.
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Η άνοιξη επιστρέφει
Μια πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων με άνοδο του υδραργύρου.
- Φαινόμενα: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα δυτικά μετά το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.
- Άνεμοι: Θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Σε μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Νέα μεταβολή από τα δυτικά
Η εβδομάδα κλείνει με ένα νέο κύμα βροχών, κυρίως για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
- Φαινόμενα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακά θα επηρεαστούν τα κεντρικά και τα βόρεια με σποραδικές καταιγίδες.
- Χιόνια: Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
- Άνεμοι: Πολύ ισχυροί νότιοι 7-8 μποφόρ, που το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες.
- Θερμοκρασία: Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια τμήματα της χώρας.
