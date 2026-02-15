Καιρός «εξπρές» την Τρίτη: Προειδοποίηση Καλλιάνου για ισχυρές καταιγίδες σε κορεσμένα εδάφη

Για ένα γρήγορο αλλά ιδιαίτερα δυναμικό σύστημα κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Παρά τη μικρή της διάρκεια, η κακοκαιρία εγκυμονεί κινδύνους λόγω της μεγάλης ραγδαιότητας των φαινομένων και του ήδη επιβαρυμένου εδάφους από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Το αίτιο της επιδείνωσης είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική που θα διασχίσει τη χώρα μέσα σε 24-36 ώρες.

Rain Rates: Αναμένονται τοπικά πολύ υψηλές εντάσεις βροχής.

Ύψη βροχής: Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεραστούν τα 70-80 mm.

Άνεμοι: Θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Πού θα χτυπήσουν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου, τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:

Δυτική Ελλάδα: Επτάνησα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Νησιωτική χώρα: Κύθηρα, Δυτική και Νότια Κρήτη. Ανατολικό Αιγαίο: Θράκη, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κυκλάδες: Κυρίως στα νότια τμήματα του συμπλέγματος.

Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα «κορεσμένα εδάφη». Η μεγάλη ποσότητα νερού σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει:

Ενεργοποίηση κατολισθήσεων σε ευαίσθητα πρανή.

Υπερχειλίσεις σε ιρλανδικές διαβάσεις και μικρά ρέματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές ζώνες λόγω αδυναμίας αποστράγγισης.

Χιόνια και θερμοκρασία

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα τα χιόνια ίσως κατέβουν και σε ημιορεινές περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 8°C έως 14°C στα βόρεια, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά θα φτάσουν τους 18-19°C.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη, ωστόσο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εξετάζεται το σενάριο για νέα κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών.

