Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η Πολιτική Προστασία εξέδωσε έκτακτες συστάσεις προς τους πολίτες λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται δύσκολο, με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής (15/2), προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ.

Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης , η οποία θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, ειδικά στην Αττική και τα νότια.

, η οποία θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, ειδικά στην Αττική και τα νότια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Οδηγίες Αυτοπροστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να:

Ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

Αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους και ρέματα (πεζή ή με όχημα).

Προφυλαχθούν άμεσα σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας, αποφεύγοντας τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και την επαφή με σωληνώσεις.

Αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ασυνήθιστα υψηλή για την εποχή (έως 20-22 βαθμούς) λόγω των νοτιάδων, ωστόσο από τη Δευτέρα (16/2) και την Τρίτη (17/2) αναμένεται σταδιακή πτώση του υδραργύρου και συνέχιση των βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βορειοανατολικά και το πρωί στα δυτικά πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Διαβάστε ακόμα: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Διπλό κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα