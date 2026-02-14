Με δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα θα εξελιχθεί ο καιρός το Σάββατο (14/02), ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα απολαμβάνει ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν άνοιξη, ένα «κύμα» αφρικανικής σκόνης και βροχές στα δυτικά και βόρεια έρχονται να αλλάξουν το σκηνικό, προαναγγέλλοντας ένα άστατο τριήμερο.

Υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τοπικά τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει ακόμα και τους 21-23 βαθμούς. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα θα είναι «βαριά» σε πολλές περιοχές, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως:

Στα Βορειοδυτικά: Ήπειρος, βόρειο Ιόνιο και δυτική Στερεά θα έχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι.

Στο Αιγαίο: Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουν παροδικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Στη Μακεδονία: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ

Προσοχή απαιτείται στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ αργά το βράδυ στο Αιγαίο και τα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η τάση για τις επόμενες ημέρες

Ο Τάσος Αρνιακός προειδοποιεί ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

Κυριακή: Ισχυρά φαινόμενα στα βορειοανατολικά και περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων.

Δευτέρα - Τρίτη: Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, που στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα είναι τοπικά πυκνές.

