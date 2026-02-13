Νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ώρες, με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να ευνοεί τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων από τη Σαχάρα. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, το φαινόμενο θα κορυφωθεί την Κυριακή, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές.

Το χρονικό της «εισβολής»

Σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η εξέλιξη του φαινομένου θα ακολουθήσει την εξής πορεία:

Σάββατο απόγευμα: Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας.



Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας. Κυριακή μεσημέρι: Η σκόνη θα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις συγκεντρώσεις να φτάνουν στο ζενίθ τους.

Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Αν και το φαινόμενο θα είναι αισθητό σχεδόν παντού, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις την Κυριακή αναμένονται στις εξής περιοχές:

Νότια Ελλάδα: Με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη. Πελοπόννησος: Έντονη θολότητα στον ορίζοντα. Νότιο Αιγαίο: Περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένα σημεία. Αττική: Η πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μεταφοράς, με τον ουρανό να παίρνει τη χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση.

Σημειώνεται πως η σκόνη θα φτάσει μέχρι και τμήματα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των Νότιων Βαλκανίων, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς κ.λπ.).

Διαβάστε ακόμα: Καιρός «Μασκαράς»: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ και αφρικανική σκόνη