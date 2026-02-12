Ο καιρός συνεχίζει τα «παιχνίδια» του, με το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2026 να φέρνει διαδοχικές μεταβολές, από έντονες καταιγίδες μέχρι ανοιξιάτικα 20άρια και, τελικά, μια απότομη επιστροφή στον χειμώνα.

Η Κακοκαιρία της Νύχτας (Πέμπτη προς Παρασκευή)

Απόψε το βράδυ αναμένεται η κορύφωση του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι:

Ισχυρές Καταιγίδες : Τα φαινόμενα θα ενταθούν στα Επτάνησα, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

: Τα φαινόμενα θα ενταθούν στα Επτάνησα, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Θυελλώδεις Άνεμοι: Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ στα πελάγη, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ στα πελάγη, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Χιόνια: Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Άστατο Σκηνικό

Η Παρασκευή θα κυλήσει με «υπολείμματα» της κακοκαιρίας. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ οι καταιγίδες θα επιμείνουν περισσότερο στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας το κρύο κυρίως στα βόρεια.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: 20άρια, Ήλιος και Σκόνη

Το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει εντυπωσιακά για την Αττική και τις νότιες περιοχές:

Ανοιξιάτικες Θερμοκρασίες: Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20°C, δημιουργώντας ένα προσωρινό «διάλειμμα» άνοιξης.

Αφρικανική Σκόνη: Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνοδευτεί από αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, κάνοντας την ατμόσφαιρα κάπως αποπνικτική στα αστικά κέντρα.

Εξαίρεση η Δύση: Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει βροχερός με πιθανές σποραδικές καταιγίδες.

Πότε πέφτει πάλι η θερμοκρασία;

Το ανοιξιάτικο σκηνικό θα είναι σύντομο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η επιστροφή σε πραγματικά χειμερινές συνθήκες αναμένεται από την ερχόμενη Τρίτη (17 Φεβρουαρίου). Το ψύχος θα γίνει αισθητό σε όλη τη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι ο Φεβρουάριος παραμένει ένας μήνας με έντονες διακυμάνσεις.

Διαβάστε ακόμα: Τσικνοπέμπτη με ομπρέλα: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε όλη τη χώρα – Η πρόγνωση του καιρού