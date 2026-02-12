Ο καιρός συνεχίζει τα «παιχνίδια» του, με το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2026 να φέρνει διαδοχικές μεταβολές, από έντονες καταιγίδες μέχρι ανοιξιάτικα 20άρια και, τελικά, μια απότομη επιστροφή στον χειμώνα.
Η Κακοκαιρία της Νύχτας (Πέμπτη προς Παρασκευή)
Απόψε το βράδυ αναμένεται η κορύφωση του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι:
- Ισχυρές Καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα ενταθούν στα Επτάνησα, τη δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
- Θυελλώδεις Άνεμοι: Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 8 έως 9 μποφόρ στα πελάγη, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
- Χιόνια: Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Άστατο Σκηνικό
Η Παρασκευή θα κυλήσει με «υπολείμματα» της κακοκαιρίας. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ οι καταιγίδες θα επιμείνουν περισσότερο στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας το κρύο κυρίως στα βόρεια.
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: 20άρια, Ήλιος και Σκόνη
Το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει εντυπωσιακά για την Αττική και τις νότιες περιοχές:
Ανοιξιάτικες Θερμοκρασίες: Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20°C, δημιουργώντας ένα προσωρινό «διάλειμμα» άνοιξης.
Αφρικανική Σκόνη: Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνοδευτεί από αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, κάνοντας την ατμόσφαιρα κάπως αποπνικτική στα αστικά κέντρα.
Εξαίρεση η Δύση: Στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει βροχερός με πιθανές σποραδικές καταιγίδες.
Πότε πέφτει πάλι η θερμοκρασία;
Το ανοιξιάτικο σκηνικό θα είναι σύντομο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η επιστροφή σε πραγματικά χειμερινές συνθήκες αναμένεται από την ερχόμενη Τρίτη (17 Φεβρουαρίου). Το ψύχος θα γίνει αισθητό σε όλη τη χώρα, υπενθυμίζοντας ότι ο Φεβρουάριος παραμένει ένας μήνας με έντονες διακυμάνσεις.
