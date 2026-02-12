Πορτοκαλί Συναγερμός από την ΕΜΥ: Έρχεται το Δεύτερο Κύμα της Κακοκαιρίας

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέο, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές, οι σποραδικές καταιγίδες, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα:

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος και Ιόνιο: Η επιδείνωση ξεκινά από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Κρήτη & Κυκλάδες: Τα έντονα φαινόμενα θα χτυπήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας (Πέμπτη προς Παρασκευή) και θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα: Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί εκεί την Παρασκευή, επηρεάζοντας τις περιοχές αυτές κατά διαστήματα μέχρι το απόγευμα.

Θράκη: Αναμένεται ένα γρήγορο αλλά ισχυρό πέρασμα βροχών το πρωί της Παρασκευής.

Θυελλώδεις Άνεμοι:
Οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα θα πνέουν αρχικά νότιοι-νοτιοδυτικοί (απόψε), ενώ την Παρασκευή θα γυρίσουν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Στο Νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ειδική Επισήμανση:
Στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων λόγω της έντονης αστάθειας. Αν και η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα (17-20°C), οι συνθήκες για το παραδοσιακό ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους θα είναι δύσκολες στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το απόγευμα και μετά.

