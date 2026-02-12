Με άστατο καιρό και έντονα φαινόμενα θα πραγματοποιηθεί το φετινό τσίκνισμα, καθώς η χώρα εισέρχεται σε μια διπλή κακοκαιρία διάρκειας 48 ωρών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

Τα Κύρια Χαρακτηριστικά της Κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, επηρεάζοντας διαφορετικές περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Δυτική Ελλάδα, Κυκλάδες, Κρήτη: Ισχυρά φαινόμενα στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο: Έντονες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 έως 7 μποφόρ, με πρόσκαιρες ριπές που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα πελάγη.

Θερμοκρασία: Παρά τις βροχές, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά (κατά 4-5 βαθμούς), φτάνοντας τους 19-20°C στα νότια.

Η Πρόγνωση ανά Περιοχή για την Τσικνοπέμπτη

Περιοχή- Καιρικά Φαινόμενα - Θερμοκρασία (°C)

Αττική - Αρχικές βροχές, σταδιακή βελτίωση από το πρωί - 11 – 18

Θεσσαλονίκη - Νεφώσεις με βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ - 08 – 15

Μακεδονία/Θράκη - Τοπικά ισχυρές καταιγίδες (κυρίως ανατολικά) - 06 – 16

Νησιά Ιονίου - Βροχές και καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά (απόγευμα) - 10 – 18

Κυκλάδες/Κρήτη - Αυξημένες νεφώσεις, ισχυρές βροχές κατά περιόδους - 13 – 20

Η Εξέλιξη μέχρι τη Δευτέρα

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες, με τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου

Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

