Η φετινή Τσικνοπέμπτη (12 Φεβρουαρίου 2026) στην Αττική απαιτεί σωστό προγραμματισμό, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολές με διαστήματα αστάθειας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό «παράθυρο» που επιτρέπει το παραδοσιακό ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους.

Το κατάλληλο «παράθυρο» για την Αττική

Παρά την αστάθεια που ξεκινά από το απόγευμα της Τετάρτης, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Πέμπτη δεν θα είναι απαγορευτική για το έθιμο, αρκεί να επιλεγεί η σωστή ώρα:

Το «καλό» διάστημα: Οι μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες, καθώς τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε ύφεση.

Πότε θα βρέξει: Η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί από το απόγευμα της Πέμπτης και να διαρκέσει έως το πρωί της Παρασκευής, με τα εντονότερα φαινόμενα να σημειώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.





Απαγορευτικό απόπλου στη Ραφήνα

Αντίθετα με τις συνθήκες στην ξηρά, η κατάσταση στις θάλασσες είναι δύσκολη λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας.

Τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων (12/02):

Golden Star Ferries: Ακυρώνεται το δρομολόγιο του «Άνδρος Κουίν» (07:50) από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο.

Fast Ferries: * Το δρομολόγιο από Μύκονο για Ραφήνα θα εκτελεστεί με νέο ωράριο (Αναχώρηση 10:00 - Άφιξη Ραφήνα 14:40).

Ακυρώνεται το δρομολόγιο των 17:30 από Ραφήνα προς τα νησιά.

Ακυρώνεται το δρωμολόγιο της Παρασκευής (13/02) από Μύκονο (07:35), ενώ το απογευματινό από Ραφήνα (17:30) αναμένεται να εκτελεστεί κανονικά.

Οι ταξιδιώτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία και τις εταιρείες πριν την αναχώρησή τους.

Διαβάστε ακόμα: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Διπλό κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη χώρα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα