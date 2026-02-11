Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η κρατική μηχανή, καθώς η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με Πορτοκαλί προειδοποίηση. Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές αναμένεται να σαρώσουν τη χώρα από σήμερα το βράδυ μέχρι και το πρωί της Παρασκευής, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Το πρώτο κύμα ξεκινά απόψε, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει αργά το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης, επηρεάζοντας σημαντικά τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές.

Το χρονοδιάγραμμα της κακοκαιρίας

1ο Κύμα: Απόψε το βράδυ έως το πρωί της Πέμπτης (12/2)

Ισχυρές Βροχές & Καταιγίδες:

Δυτική Ελλάδα: Ιόνιο (από Λευκάδα και νοτιότερα), Δυτική Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά.

Νότια Ελλάδα: Κρήτη, Κυκλάδες και Ανατολική Πελοπόννησος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βόρεια & Ανατολική Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (κυρίως παράκτια και νησιά), Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο έως το πρωί.

Άνεμοι: Θυελλώδεις νοτιάδες στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο.

2ο Κύμα: Απόγευμα Τσικνοπέμπτης έως πρωί Παρασκευής (13/2)

Ισχυρά Φαινόμενα:

Δυτικά & Νότια: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος από αργά το απόγευμα.

Νησιωτική Χώρα: Κρήτη, Κυκλάδες (τη νύχτα) και Δωδεκάνησα με νησιά Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή το πρωί.

Θράκη: Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα το πρωί της Παρασκευής.

Άνεμοι: Ενίσχυση ανέμων στα δυτικά (στροφή σε βορειοδυτικούς την Παρασκευή) και στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι της Παρασκευής.



Οδηγίες προστασίας

Λόγω της Πορτοκαλί προειδοποίησης, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιοχές που αναμένονται καταιγίδες και πολύ ισχυροί άνεμοι. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και η αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους ή ιρλανδικές διαβάσεις.

